Según PAJ GPS los sistemas de localización contribuyen a disminuir los robos de vehículos

En España se robaron durante el año 2022 unos 25.000 vehículos, un 5,7% menos que en 2021 y un 40% menos que en 2019. Los sistemas de localización GPS informan del movimiento no deseado de un vehículo y pueden detectar su posición exacta en más de 100 países Según la compañía alemana PAJ GPS los sistemas de localización de vehículos por GPS están contribuyendo a que disminuyan los robos de vehículos. El comparador Hellosafe señala que el pasado año se robaron en España un total de 24.990 vehículos; es decir, 68 coches cada día. Y aunque las cifras puedan parecer alarmantes, han disminuido un 5,7% respecto al Nº de sustracciones que hubo en 2022 y un 40% respecto a los robos de 2019.

Y es que el robo de vehículos es un problema que se está reduciendo gracias a los localizadores GPS de coches. De hecho, España no es de los que acumulan un mayor número de estos delitos: según los datos de Eurostat, España ocupa el puesto número 17º del ranking europeo en sustracciones: los países con más robos de coches por habitante son Italia, República Checa y Suecia, con tasas que triplican las de España.

Madrid, la ciudad con más robos de coches de España

Teniendo solo en cuenta el número total de coches que se robaron en 2022, Madrid es la ciudad de España en la que se produjeron más robos, con 6.922 vehículos sustraídos, seguida de Barcelona (5.074) y Málaga (1.493). Soria es la capital que menos robos denunció con tan solo 12 en todo el año: las ventajas de vivir en una ciudad pequeña.

Las ciudades donde menos robos se produjeron, además de Soria, fueron Lugo, Cáceres y Teruel. En cuanto a los modelos preferidos de los delincuentes el pasado año fueron, por este orden, el Seat Ibiza, el Seat León y el Volkswagen Golf. Curiosamente, son modelos que no son de alta gama y que abundan en las calles, por lo que sus piezas están muy solicitadas en el mercado ilegal.

Un localizador avisa inmediatamente si hay movimiento no deseado

Cada vez es más común la instalación de localizadores en los coches, especialmente en los de alta gama. Estos localizadores GPS para vehículos detectan movimientos no deseados y envían una señal inmediata por correo electrónico o notificación push al móvil, tablet o PC, indicando la ubicación exacta del vehículo con cobertura en más de 100 países. Además, también emiten una alerta cuando el vehículo sale de una zona delimitada.

Los ladrones saben que muchos coches cuentan con este tipo de dispositivos instalados

Según Alexander Sarellas, director de PAJ GPS, "actualmente, está aumentando el uso de localizadores GPS para proteger a los automóviles, lo que representa un factor disuasorio para los delincuentes. Esto hace que los ladrones eviten el riesgo de ser detectados. Mientras mayor sea la dificultad para sustraer un vehículo, menor será la probabilidad de que lo seleccionen como objetivo".

De hecho, en muchas ocasiones la policía ha observado que tras robar un vehículo los delincuentes lo dejan dos o tres días aparcado antes de llevárselo definitivamente. Esto lo hacen con el fin de comprobar si alguien ha activado el localizador para recuperarlo.

Los localizadores GPS también permiten conocer las rutas realizadas por un vehículo, por lo que pueden ser muy útiles para optimizar la movilidad en las flotas comerciales y conocer velocidades medias, kilómetros recorridos, entre otras características. También pueden ayudar a localizar a los ocupantes de un vehículo en caso de accidente o emergencia.

PAJ GPS es una compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización por GPS. La empresa fue creada en Alemania en 2011 por Jakob Lindner y Alexander Sarellas, dos jóvenes emprendedores que quisieron crear una solución sencilla para encontrar objetos perdidos. La compañía ha experimentado desde entonces un rápido crecimiento y hoy está presente en Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Austria y España. Los dispositivos GPS de PAJ vienen con una tarjeta SIM ya instalada y se pueden utilizar en más de 100 países de todo el mundo. El portal "FINDER" es el corazón de toda la oferta de productos, permite la localización en tiempo real, resumen de rutas, configuración de zonas perimetrales y puede utilizarse con tecnologías 2G y 4G almacenando rutas hasta 100 días.