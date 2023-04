Por qué la moda ya no tiene género: “La Generación Z está rompiendo los estereotipos”

La moda se ha abierto aún más a las nuevas tendencias gracias en parte a la colaboración de la sociedad. El fin de lo que se conoce como la normatividad y de la ropa con género se ha consagrado en la última temporada y apunta a asentarse en los próximos meses.



El término de normatividad ha ido cobrando relevancia en los últimos años y hace referencia a todo aquello aplicado a una norma. En el ámbito de la moda hace referencia a no salirse del guion y la imagen común entre la población. La ropa sin género, por su parte, también se ha posicionado como una opción mucho más habitual gracias a los diseños genderless (sin género).

Estos dos términos serán cada vez más habituales en la moda, según explica la editora y experta en el área Estel Vilaseca. La profesional es la encargada del Área de Diseño de Moda en la escuela LCI Barcelona, una de las punteras en el diseño y artes visuales. “Las generaciones más jóvenes, en especial la Generación Z, está rompiendo con los estereotipos y lo preestablecido, vistiéndose con mucha libertad, tanto en las redes como en la calle, impulsando así a que las marcas y las pasarelas reflejen esta diversidad”, cuenta la profesional.

En parte, estas tendencias entre la población común se han visto respaldadas por grandes rostros del mundo de la música o el cine. Personajes de relevancia que han acabado con la idea de extravagancia y que con su exposición mundial han extendido esa forma de vestir. Bad Bunny, uno de los cantantes más de moda del momento, posó con vestido, tacones y maquillaje para la versión estadounidense de Harper’s Bazaar. El actor Alejandro Speitzer compartió en sus redes una imagen con un top habitualmente femenino. Y el cantante Harry Styles ha apostado por las transparencias en más de una ocasión.

“Después de la pandemia, hay ganas de experimentar con la moda. Es sobre todo en las categorías de moda masculina donde se están apreciando más cambios. Los dos últimos años hemos visto hombres con croptops y falda, tanto en la calle como en las pasarelas”, incide Estel Vilaseca.

La libertad a la hora de preparar diseños y estilismos ha ido acompañada de la misma libertad para lucirlo en diferentes cuerpos. Los cánones de belleza habituales de persona delgada, en el caso de los hombres con cierta pronunciación de los músculos, se está diversificando. En los últimos años ha crecido la relevancia de modelos curvy y fuera de la norma y su expansión entre los más jóvenes confirma que ha llegado para quedarse. Es importante que las marcas sean más diversas, no solo en la imagen sino también con una oferta de tallaje más amplia”, anticipa Vilaseca.

La ropa genderless y el respeto por la diferencia de cuerpos se ha asentado entre la masa social y con el apoyo de sus principales representantes en el mundo del arte como puede ser la música o el cine.

Grandes nombres de la moda, como Peter Do, ya han mostrado en sus diseños para 2023 esta tendencia, con hombres vistiendo con la espalda al aire y mujeres sacándole el máximo rendimiento al oversize. También Simone Rocha, con faldas y vestidos lucidos por hombres que rompen con lo preestablecido para normalizar la fusión en la moda.