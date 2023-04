La segunda edición de Autopía reunirá lo mejor del mundo del motor en el Bosque del Santander, el próximo 22 de abril

De Autopía vamos a destacar: El homenaje a todos los pilotos españoles de Las 24 horas de Le Mans, su historia, y dos coches auténticos LMP1.

70 años de Corvette, 60 del 911, 60 de Lamborghini, 100 de BMW Motorrad

Motos de Repsol ganadoras de: Ángel Nieto, Marc Márquez, Dani Pedrosa, Marc Coma, Toni Bou…

Gran despliegue de Michelin con múltiples activaciones para todos los públicos.

Cada coche o moto expuestos contarán con un código QR que los identificará.

Manu Campa también presente en con su nueva colección de la F1 en negro.

Más de 4.000 plazas de aparcamiento y lanzaderas gratuitas al acceso del evento

Esta utopía nace gracias a Ifyoulikecars y LUIKEmotion, que juntaron su gran pasión por el mundo del Motor para acercarla al gran público. Juan Hernández-Luike y Héctor Álvarez, lograron reunir en la primera edición casi 600 vehículos especiales, con coches y motos de todas las épocas. La mejor colección que se puede encontrar en España.



“Queremos hacer uno de los mejores eventos de coches y motos a nivel nacional, para plantar nuestra bandera en el mapa europeo. Este país tiene mucha afición y podemos hacer algo fuera de lo común”, declara Héctor Álvarez. Él es el encargado de comprobar y revisar que cada vehículo que forma parte de la muestra está a la altura de lo que el público espera ver. “Es un trabajo muy laborioso y nuestros visitantes merecen disfrutar de la excelencia en el recorrido”, sentenciaba.

Su socio en esta aventura lo tiene muy claro. “En Autopía unimos la cultura de la automoción y la pasión por conservar piezas únicas. Sabemos que muchos garajes albergan auténticas joyas y en España a veces es complicado no sólo conservarlas, sino también rodar con ellas. Autopía es el lugar para mostrarlas y enseñar al mundo lo que tenemos y evitar más fugas de colecciones”, aseguraba Juan Hernández-Luike, gran conocedor del mundo del Motor. “Este evento no es un salón de vehículos clásicos o una concentración. Es el mejor evento de España para mostrar coches y motos especiales que tienen algo que los hace únicos para sus propietarios y los acerca a los aficionados con el mismo interés”, recalcaba.

La esencia de Autopía, durante el próximo 22 de abril, será compartir con el público todas esas piezas que ambos han logrado reunir, poniendo mucha atención y cariño, para que la gente disfrute al máximo de la experiencia. Y para no perder detalle, cada vehículo expuesto contará con un código QR que permitirá a quien lo observa conocer detalles de la unidad y los motivos personales, emocionales, por los que tiene ese vehículo.

Uno de los que no quiso perderse la presentación ha sido Manuel Campa, destacado pintor madrileño y apasionado de los automóviles que en el museo de culto de la F1 que también tendrá Autopía expondrá sus últimas obras de F1 en negro, además el aficionado encontrará varias piezas de coleccionista de Michael Schumacher o Ayrton Senna.

Corvette, Porsche 911, Lamborghini, BMW Motorrad y otras muchas marcas, celebrarán su aniversario en el idílico entorno de El Bosque y dispondrán de colecciones exclusivas de sus gamas. También será el momento de rendir homenaje a las 24h de Le Mans, en el centenario de la competición. Los periodistas Javier Rubio y Antonio R. Vaquerizo especialistas en la prueba francesa, serán maestros de ceremonia del homenaje a los 37 españoles que han participado en la mítica carrera en 100 años, de ellos 15 estarán presentes en el evento desde los más veteranos como José María Juncadella, Eugenio Baturone o Emilio de Villota a los más contemporáneos como Antonio García, Lucas Ordóñez o Miguel Molina.



El próximo 22 de abril en Autopía, un Bosque privado de 70 hectáreas y a sólo 12 kilómetros del centro de Madrid, se reunirá lo mejor de la automoción. Grandes novedades se verán en esta nueva edición. Entre ellas una gran oferta gastronómica en un área de 5.500 metros cuadrados en donde no faltará de nada. Una decena de foodtrucks estarán disponibles para los asistentes.

Y como aportación social, Autopía dona el 3% de sus entradas y los 2€ de las entradas de niños de hasta 12 años a la investigación. El año pasado fue a la Clínica de la Universidad de Navarra para la investigación de los tumores cerebrales pediátricos y en breve se definirá la aportación de esta segunda edición.

Para mejorar la experiencia y reducir los desplazamientos a pie. En los alrededores del evento y desde el recinto ferial de Boadilla habrá autobuses urbanos lanzadera gratuitos, por supuesto con acceso para los perros y estarán a su disposición desde la apertura hasta el cierre del evento. Una experiencia de la que podrá disfrutar la familia completa, el mejor copiloto, los de cuatro patas y que no fallan nunca no hay porqué dejarlo en casa.

Para más información de Autopía para los participantes con sus vehículos y público asistente en autopia.events y entradas en feverup.com

La frase del Campeón del Mundo Michael Schumacher : “Podemos ir al límite y al mismo tiempo disfrutarlo”.