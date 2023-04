Una noche única con la compañía de DJ 3Pac

La música ha sido un elemento vital en la existencia del ser humano. Además de contar con beneficios para el desarrollo del cerebro y para la salud en general, es la opción más elegida para salir de situaciones de estrés y olvidar los problemas cotidianos, así como para disfrutar, relajarse y divertirse. La música se ha convertido en el alma de cualquier fiesta y la causa de que los eventos sigan de pie. Sin embargo, al existir tantas canciones, tantos artistas y tantos géneros que trasmiten emociones distintas, se debe saber elegir bien qué música concuerda con cada ocasión. Optar por una opción poco acertada puede ser la razón de que la fiesta termine.

Por suerte, existen artistas como DJ 3Pac, que cuentan con un sexto sentido, que sienten la música y que conocen a su público, para hacer sonar el tipo de música indicada y para que las personas disfruten durante horas.

3Pac, un DJ que sabe cómo hacer vibrar cualquier pista Ser DJ no es solo saber de música, también se debe tener carisma, encanto y conocer qué desea la gente que escucha. Todas estas cualidades las reúne DJ 3Pac, un talentoso artista que ya cuenta con una extensa trayectoria.

Después de recorrer los mejores clubs de Ponferrada, Bilbao, Vitoria Madrid y otras ciudades, de tocar en festivales nacionales como Bommbastic, Riverland, Bierzofestival y de estar presente en eventos internacionales, este DJ ya sabe lo que es hacer vibrar una pista de baile.

A su vez, si bien se adapta a las distintas situaciones, el músico se especializa en música urbana. Además, su residencia en “La Buena Vida” y las últimas salas que ha llenado han demostrado que 3Pac ya está posicionado como uno de los DJ de moda.

Un show completo de la mano de DJ 3Pac 3Pac no está solo. El DJ se sube a los escenarios junto a dos cantantes que llevan a cabo un showcase en directo y hacen que cada noche sea inolvidable. Uno de ellos es Leo Maravilla, un artista dominicano residente en España con el cual tiene éxitos como EL ALBOROTO, Pal piso y Rumba. También es parte del equipo Naiara Moore, cuya voz deleita al público en cada fiesta y sus temas con ella son Mano arriba, You want Party y Aguanta y por último CRISLO, artista e influencer y cuenta con temas con Dj3PAC como Pegate, Supercoolfanstastico y Se acabó. Por otro lado, 3Pac cuenta en sus shows con bailarinas y con artistas Breakers que son influencers en Tik Tok.

A todos estos elementos, DJ 3Pac añade a su pack un técnico en iluminación, show de abanicos, show de aplaudidores, velo red, show de pistolas confeti y de pistolas de fuego artificiales y el armado de un videoclip del evento. Esto que hace este artista no es solo un Show de Dj es un espectáculo en toda regla. De esta manera, de la mano de este artista, vivir una noche única y mágica está garantizado.