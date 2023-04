Fascitis plantar y espolón calcáneo, la solución definitiva

La fascitis plantar y el espolón calcáneo son las patologías más comunes y el motivo principal de consulta de dolor en el talón, afectando al 10 % de la población.

En la Clínica del Pie Ariño son podólogos cirujanos especializados en cirugía de mínima incisión y cirugía ecoguiada de fascitis plantar y espolón en Donostia, San Sebastián.

Cirugía Ecoguiada Ultraminimamente Invasiva Llevan años aplicando una novedosa técnica ecoguiada de ultra mínima incisión de para el tratamiento de la fascitis plantar y espolón calcáneo con muy buenos resultados.

Para ello, los podólogos en Donostia de Clínica del Pie Ariño guiados en todo momento por un ecógrafo de alta definición realizan una liberación parcial de la fascia plantar y eliminación del espolón calcáneo, con una incisión de 2 mm, sin necesidad de poner puntos. Después de la intervención, el paciente sale caminando del quirófano por su propio pie, con un vendaje y calzado especial, sin necesidad de muletas ni bastones. Es un procedimiento ambulatorio que asegura una recuperación rápida.

A diferencia de la cirugía convencional, en la cirugía ecoguiada se utiliza anestesia local, la recuperación postquirúrgica es muy rápida, el sangrado y el dolor es mínimo, no se ponen puntos ni isquemia, la cicatrización es muy rápida, reduciendo el riesgo de infección y problemas circulatorios. Se trata de una intervención rápida y sencilla que dura 45 minutos aproximadamente. Es una técnica indicada cuando los tratamientos conservadores no hayan funcionado y el paciente lleve más de 6 meses con molestias. Es muy importante realizar un buen diagnóstico previo, ya que en ocasiones acuden a consulta fascitis plantares mal diagnosticadas, con síntomas parecidos a la fascitis plantares, pero que no son y es necesario acudir a un especialista que realice un diagnóstico diferencial mediante el uso de la ecografía, radiografías o resonancia magnética nuclear.

¿Cómo es el postoperatorio? ¿Es doloroso? Las molestias suelen durar una semana aproximadamente y va reduciendo de manera progresiva con el paso de los días. Pudiendo volver a la actividad deportiva después de un mes.

Cuidados tras la intervención La cirugía ecoguiada tiene una recuperación satisfactoria. El mismo día de la intervención, el paciente puede reincorporarse a su vida diaria, aunque puede presentar pequeñas molestias que se pueden calmar con analgésicos. Por este motivo, no debe realizarse ningún tipo de cuidado especial, pues no es una prueba invasiva.