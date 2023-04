BRA Beauty Concept, el salón de belleza especializado en color y uno de sus servicios estrella son las grey balayage

Las canas siempre han tenido sus fanáticos y detractores. Mientras algunos consideran que la aparición de las mismas es una muestra de su vejez que deben ocultar, otras personas las lucen con orgullo. En el primero de los casos, surge una tendencia que hace que el cabello gris no sea una experiencia traumática: las grey balayage, que consiguen que las canas resten años.

BRA Beauty Concept es un salón de belleza especializado en color y uno de sus servicios estrella es el balayage. Este estudio cuenta con profesionales cualificados para realizar todo tipo de servicios, siendo uno de ellos las grey balayage, que otorgan una apariencia moderna y sofisticada.

¿Qué son las grey balayage? El balayage consiste en una coloración total del cabello, desde unos centímetros de la raíz hasta las puntas de la melena, aplicando un degradado del color natural al artificial progresivo y sutil. Este tipo de estilo luce natural y evita cambios muy extremos a la coloración del cabello, además de no necesitar retoques de raíz mensuales.

En el caso de las grey balayage, se trata de un truco aplicado por estilistas para transformar un cabello teñido en un plateado estilizado, sin que se noten las raíces del cabello. Este tipo de mechas implementa la técnica del balayage para obtener una mezcla de varios tonos de cabello que le dan volumen al cabello.

Esta técnica brinda un resultado con aspecto más natural en comparación a otras, ya que aporta más reflejos al cabello y el resultado no es tan uniforme. Así, se pasa de un color base con canas muy resaltantes a una cabellera gris natural y con un degradado natural.

Cuidados de las grey balayage La técnica de balayage no necesita de retoques cada mes, sin embargo, hay ciertos cuidados que deben tenerse en consideración para mantener el buen aspecto de la técnica y que los resultados sean más duraderos. En primer lugar, las grey balayage necesita retoques cada dos o tres meses, para mantener el efecto ahumado y darle más brillo.

Los tratamientos de hidratación son fundamentales, ya que ayudarán a que el cabello se mantenga sano. Por ello, BRA Beauty Concept trabaja con técnicas y herramientas que hacen más fácil su mantenimiento y brinda un resultado destacable en cada servicio.

Asimismo, es importante evitar los productos con parabenos o sulfatos en la rutina de cuidado capilar. Así, el cabello no se deshidratará y conservará por más tiempo el color. Por último, el uso de productos capilares con protección solar es primordial para proteger el cabello del calor.