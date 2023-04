La importancia de escoger el traje de baño adecuado según el tipo de cuerpo, por Malì Beachwear

Se acerca el verano y elegir el traje de baño ideal es esencial para sentirse cómodo y seguro en la playa o la piscina, en consecuencia, muchas personas se preguntan cómo elegir un traje de baño. Por esta razón, Malì Beachwear ofrece una amplia variedad de trajes de baño de lujo para que cada mujer pueda elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades. Además, la marca también cuenta con una colección única de conjuntos deportivos que permite a sus clientes crear combinaciones personalizadas y adaptarlas a todo tipo de cuerpo.

La diseñadora Manuela Muratore, fundadora de Malì Beachwear, ha creado colecciones que combinan un estilo retro con una visión futurista, lo cual las convierte en la respuesta perfecta a las nuevas tendencias en ropa de playa italiana. Asimismo, ofrece múltiples opciones para elegir el traje de baño perfecto.

Consejos para elegir traje de baño Elegir el traje de baño adecuado puede ser difícil cuando no se sabe qué estilo favorece a cada tipo de cuerpo. Por esta razón, la creadora de Malì Beachwear, Manuela Muratore, ofrece consejos para encontrar el traje de baño ideal que destaque las fortalezas y disimule las imperfecciones.

Para equilibrar una figura en forma de pera, la diseñadora recomienda usar un traje de cintura alta y detalles llamativos en la parte superior. Por otro lado, una figura en forma de reloj de arena, en cambio, se verá favorecida con un traje con escote pronunciado o tirantes finos. Las figuras en forma de manzana pueden desviar la atención de la barriga con una braguita de talle alto o agregando volumen a las caderas. Y para figuras rectangulares, es recomendable elegir un bañador con un top push-up o bandeau para crear proporción. Asimismo, para figuras en forma de triángulo invertido, es apropiado seleccionar un bañador con escote pronunciado y un solo hombro. En todo caso, lo esencial es sentirse cómodo y seguro al elegir un traje de baño, ya que no hay una figura perfecta.

Moda italiana de edición limitada La marca de ropa de playa Malì Beachwear es el resultado de la pasión y el talento de Manuela Muratore, una emprendedora joven y enérgica de Sicilia. Manuela ha logrado reinventar la moda de baño tradicional, creando prendas únicas y mejoradas que combinan la sofisticación con la excentricidad.

Cada prenda de la marca se puede considerar una pieza de arte, con detalles preciosos que no pueden usarse solo en la playa, sino también como prenda interior. La marca sigue la filosofía de "Edición Limitada", lo cual significa que las prendas se confeccionan solo por encargo y en cantidades moderadas.

En conclusión, inspirada en el futurismo y las líneas barrocas y contemporáneas, Manuela ha creado diseños únicos y vanguardistas que destacan por sus tejidos sofisticados y líneas entalladas. La producción de las prendas de Malì Beachwear sigue la tradición sartorial italiana, garantizando la calidad y la atención al detalle en cada etapa del proceso de producción.