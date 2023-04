El 2 de julio se llevará a cabo la VI Edición de la Samurai Xtreme Race en el Lago de As Pontes - A Coruña

Entre las razones por las que las personas suelen practicar deportes, especialmente deportes extremos, se encuentra el hecho de que las hacen sentir llenas de energía, poderosas e invencibles. Se trata de una descarga de adrenalina que apasiona a mucha gente y las anima a seguir practicándolo. Un ejemplo claro de superación personal y compañerismo es la carrera solidaria Samurai Xtreme Race, se trata de una carrera de obstáculos para adultos que se realiza cada año desde el 2015, en la localidad de As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de A Coruña.

Carrera Samurai Xtreme La sexta edición de la Samurai Extreme Race es una prueba que desafía a sus participantes a dar lo máximo de sí mismos en una carrera de obstáculos extremos en un terreno duro. El evento se realizará en el Lago As Pontes el día domingo 2 de julio de 2023.

La carrera será de unos 9 a 10 kilómetros de distancia, en la cual los participantes tendrán que superar más de 50 obstáculos. Cada obstáculo se repartirá por el recorrido con una separación máxima de 500 metros. Los interesados que deseen inscribirse, pueden realizar el proceso de inscripción, a través del aplicativo de Champion Chip Norte, desde la web de la organización.

El Samurai Sports Club organiza esta carrera de obstáculos apostando por los valores del deporte como estilo de vida. Es fiel creyente de que, a través de su práctica, se puede alcanzar un estado de felicidad y bienestar general.

Más que una carrera de obstáculos para adultos La Samurai Junior Race nace con el objetivo de ser una actividad dirigida a niños y niñas que promueva el sentido de aventura y un estilo de vida saludable a través del deporte, a la vez que se dejan llevar por la diversión de una carrera de obstáculos. La prueba se desarrolla en la zona verde del Lago de As Pontes, muy cerca de la salida y la meta de la carrera de adultos, donde niñas y niños desde los 4 hasta los 13 años se entretienen a la vez que mejoran su actividad y rendimiento físico. La recaudación íntegra de esta competición va destinada a la Fundación Degén, la Fundación Española de Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas y/o de Origen Genético. La Samurai Junior Race busca, de igual forma, incentivar la salud y la actividad física a través de actividades divertidas que los hace volver a una infancia llena de aventuras y entretenimiento.

La Samurai Xtreme Race tiene como objetivo transmitir los valores que aporta la práctica del deporte a nivel personal y, además, difundir el poder y la influencia que este tiene sobre la sociedad.