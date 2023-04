¿En qué consiste una vivienda pasiva y cuáles son sus ventajas?, por La Casa Agency El Clot

La Casa Agency El Clot es una de las compañías inmobiliarias de mayor alcance en España, con 73 oficinas que ofrecen 1.898 pisos para la venta o alquiler. Y entre sus mayores logros, está la inclusión de las tendencias sostenibles y amigables con el medio ambiente, como la vivienda pasiva o Passivhaus, caracterizada por construir con base en las condiciones climáticas y geográficas de cada ciudad.

Esta se ha convertido en una opción ideal en la actualidad para las personas que desean apartarse de la contaminación visual, auditiva y de gases nocivos para la salud propios de los hogares convencionales, debido a la crisis energética generada por los confrontamientos bélicos en Ucrania.

De acuerdo con La Casa Agency El Clot, la mayor ventaja son los sistemas de ventilación que permiten ahorros eficientes y la conservación estable de la temperatura.

¿Por qué son importantes las construcciones sustentables? La compañía, además de contar con profesionales en asesoría inmobiliaria en diferentes regiones de España, ofrece sus servicios con novedades habitacionales en algunas ciudades de México e Italia. La vivienda pasiva es una de las grandes apuestas ecológicas, por su aporte en la reducción de emisiones CO₂ que provienen del consumo energético en la calefacción, ventilación y distribución de calor entre ventanas y techos.

Estas casas presentan principios y atributos como la forma de aislamiento térmico que mantiene estable la temperatura, tanto en verano como en invierno. Para ello, la hermeticidad ha sido un factor clave, ya que evita las pérdidas de calor a través de cerramientos especiales con materiales que no son nocivos para el medio ambiente. También, con las técnicas termográficas se realizan estudios para detectar los puntos débiles, generadores de dichas pérdidas de calor.

En general, con el recurso de ventilación, no hace falta abrir las ventanas, pues el aire que entra se climatiza con el que sale, y la sensación térmica se mantiene siempre en equilibrio.

Costes asociados La Casa Agency El Clot cuenta con viviendas pasivas en diferentes regiones de España. Sin embargo, se trata de una tendencia habitacional relativamente nueva, que surgió hace 32 años en Alemania, y que requiere acompañamiento profesional para comprender en profundidad todas sus bondades. La vivienda Passivhaus debe ser construida bajo los criterios de la certificación alemana que, además de ser sostenible, proporciona bienestar superior a las construcciones tradicionales. En esa medida, el hecho de posibilitar el aire puro, libre de ácaros y alérgenos y que su diseño y construcción no requiera mantenimientos constantes, hace que también sus costes se reduzcan significativamente en el tiempo.