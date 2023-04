​"Munch": un grito ensordecedor en cuatro actos

Filmin estrena este viernes 14 de abril la película "Munch", retrato cinematográfico del artista noruego Edvard Munch, especialmente conocido por ser el autor de uno de los cuadros más relevantes e inspiradores de la historia del arte: "El grito" (1893). La película, dirigida por Henrik Martin Dahlsbakken ("Late Summer"), está dividida en cuatro fragmentos distintos que recrean cuatro etapas de la vida del pintor, están protagonizados por cuatro intérpretes distintos y han sido escritos por cuatro guionistas diferentes. Estos cuatro bloques temporales, además, se entrelazan entre ellos, por lo que la película exhibe una personalidad muy marcada.



El director, Henrik Martin Dahlsbakken, confiesa que imaginó la estructura de su película tumbado en la playa, de vacaciones en España. "Me di cuenta que la mayoría de gente en mi país no conocía a la persona detrás del autor, a pesar de que Munch es una parte capital de nuestro patrimonio cultural, y no solo en Noruega", explica. Para Dahlsbakken, cada uno de los cuatro actos que integran la película, con un aspecto visual muy diferenciado, enfatizan los diferentes estados de ánimo del artista. Además, los cuatro fragmentos se entremezclan entre ellos, huyendo de la linealidad: "Creo que la película logra un impacto mayor en el espectador por el hecho de que no se cuenta en orden cronológico. Es como un rompecabezas.", sugiere Dahlsbakken.

Como les ocurrirá a muchos de los espectadores al ver la película, el director quedó fascinado al conocer la vida de Munch. "Lo que a mí me dejó mucha huella fueron las decisiones que tomó cuando estaba en el sanatorio. Tuvo que elegir entre morir de alcoholismo o mentir, y elegir mentir significaba pasar toda su vida enteramente dedicado al arte", recuerda Dahlsbakken: "Espero que la película ayude a que se comprenda mejor su obra y a que se comprenda mejor su vida", concluye.

"Munch" fue seleccionada para inaugurar la última edición del Festival de Rotterdam. Está protagonizada por cuatro intérpretes distintos que dan vida al artista en cuatro etapas distintas de su vida: Alfred Ekker Strande (a los 21 años), Mattis Herman Nyquist (a los 30), Ola G. Furuseth (45) y la actriz Anne Krigsvoll (80). No es la única mujer que encarna a un hombre en la película, pues la popular Lisa Carlehed ("Los emigrantes") interpreta al escritor August Strindberg.

Munch País y año de producción: Noruega, 2023. Duración: 104 minutos. Dirección: Henrik Martin Dahlsbakken. Guion: Fredrik Høyer, Mattis Herman Nyquist, Gine Cornelia Pedersen, Eivind Sæther.. Dirección de fotografía: Oskar Dahlsbakken, Pål Ulvik Rokseth. Música: Tim Fain. Intérpretes: Alfred Ekker Strande, Mattis Herman Nyquist, Ola G. Furuseth, Anne Krigsvoll, Jesper Christensen, Anders Baasmo Christiansen, Lisa Carlehed.



Henrik Martin Dahlsbakken DIRECTOR Nació en Hamar (Noruega) en 1989. Proyeccionista de cine y cineasta autodidacta, ha dirigido diversos cortos y películas utilizando diferentes técnicas de filmación. Su corto "Thanks for Dancing" (2016) fue premiado en múltiples festivales. Con su primer largo, "Returning Home" (2015) representó a Noruega en los Oscar. "Munch" es su décima película.