​La tasa de absentismo en España se mantiene en el 6,7% (+0,1 p.p. interanual) y la siniestralidad laboral crece un 1% con respecto al año anterior

La tasa de absentismo en España para el cuarto trimestre de 2022 es del 6,7%. Esta cifra es prácticamente la misma que en el trimestre anterior, solo ha aumentado 0,02 puntos porcentuales y 0,1 p.p. con respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto al absentismo por Incapacidad Temporal (el más importante), la tasa es del 5,1%, cifra que crece con respecto al trimestre anterior (+0,1 p.p.) y también con respecto al cuarto trimestre de 2021 (+0,2 p.p.).





Al analizar la jornada pactada y las horas de absentismo del cuarto trimestre de 2022, podemos concluir que las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 1.044.816 de asalariados no hubiesen acudido a su puesto de trabajo durante este periodo (+5,9% que en el anterior trimestre, +4,4% interanual).



Por CC.AA., Asturias cuenta con la tasa de absentismo más alta, 7,8% (+0,04 p.p. interanuales), y tras ella se sitúa Aragón con un 7,4% (+0,4 p.p. interanuales). En el otro extremo, las menores tasas de absentismo están en la Comunidad Valenciana con un 6,2% (-0,1 p.p. interanuales), seguida de Andalucía y Castilla-La Mancha, ambas con un 6,3%.

La Industria es el sector más afectado por el absentismo laboral en el cuarto trimestre de 2022, con una tasa de un 7,1% (+0,3 p.p. interanuales), seguido de Servicios con un 6,8% (+0,2 p.p. interanuales) y Construcción con un 5,2% (+0,1 p.p. interanuales).

Teniendo en cuenta divisiones de actividad concretas, la tasa de absentismo más alta se da en “Actividades de servicios sociales sin alojamiento” con un 10,6%. Le siguen “Actividades sanitarias” (10,5%) y “Asistencia en establecimientos residenciales” (10%).

En cuanto a la siniestralidad laboral, la incidencia se sitúa en 225 accidentados por cada 100.000 habitantes en jornada de trabajo (+1% interanual) y 36 in itinere (+5%). En cuanto a la gravedad de los accidentes en jornada de trabajo, el 99,2% son de carácter leve. Los accidentes mortales en jornada de trabajo representan apenas el 0,1%, pero hay que destacar su aumento, un 14% en el último año.

La incidencia de accidentes por Covid-19 es de 7 por cada 100.000 personas (-47% con respecto al trimestre anterior; +15% interanual). Las autonomías con mayor incidencia son Cantabria, Asturias y Baleares. Las personas más afectadas según edad son las de 60 a 64 años. Según sexos, las mujeres sufren una mayor incidencia frente a los hombres.