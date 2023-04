Menamobel propone los mejores trucos para aprovechar espacios en el hogar

Uno de los mayores retos a los que se hace frente a la hora de construir un hogar es la falta de espacio. Tiene que ver con la organización, pero también con unos sencillos trucos que pueden aportar ese aire tan ansiado en el hogar Hoy en día, la mayoría de la población vive en espacios pequeños. Sin embargo, a menudo, las casas son mucho más grandes de lo que aparentan, y esto puede deberse, en gran medida, a una mala distribución de los muebles o al juego decorativo que afecta a la percepción.

Frente a esto, hay mucho que se puede hacer, y no solo tirando paredes o apostando por el minimalismo blanco, hay muchas otras opciones a valorar. Porque todo espacio, por pequeño que sea, siempre puede aprovecharse mejor poniendo atención en dos áreas: orden y decoración. El primer paso pasa por deshacerse de los objetos que ya no se usan, rotos u obsoletos, y colocar los restantes en estantes y cajas que permitan poder apilarse juntas en un mismo lugar.

Unión de color

Dependiendo de la circunstancia de cada hogar, unificar la gama de colores será más o menos complicado, pero siempre conveniente a la hora de crear sensación de aumento de espacio.

Atrás quedaron los tiempos en que era tendencia pintar cada estancia de la casa de un color. Es recomendable seguir un mismo estilo para todas las estancias y elegir tres colores con los que poder jugar, siendo uno o dos de estos en tonos más claros para conseguir ese efecto de grandeza tan esperado.

Adiós al mix & match

La paleta cromática uniforme se opone frontalmente con la tendencia mix & match de mezcla de estampados tan vigente en la actualidad o en pisos compartidos en los que imponer un estilo único es más complicado. Sin embargo, los colores lisos son los que más luz reflejan, por lo que el estampado, de estar presente, debe estar en forma de pequeños detalles o textiles que aporten ese punch de personalidad al hogar propio.

Crecimiento vertical

Al igual que un edificio crece hacia arriba, las estancias del hogar pueden encontrar una gran ventaja en el espacio que queda en la parte superior del mobiliario mediante el almacenamiento vertical con cajas y estanterías.

En el dormitorio, los armarios de altura completa permiten guardar en la parte de arriba las maletas, accesorios y otra ropa de temporada que no esté en uso.

En la cocina, este espacio se puede utilizar para los utensilios más grandes o electrodomésticos que no se usen tan a menudo. Por precaución, estos no deben ser muy pesados ya que podrían caerse y causar lesiones. Además, siempre es conveniente tener una escalera a mano.

Muebles polivalentes

Otra de las soluciones para aprovechar el espacio que ofrece Menamobel son los muebles 2 en 1 con diseños originales. En el salón, las mesas convertibles pueden servir tanto de consolas como de espacio de reunión o de trabajo si se amplían con múltiples opciones para cada una de ellas.

Puertas correderas

Ya sea para dividir estancias o en los armarios, las puertas correderas permiten aprovechar al máximo el espacio donde incomoda –o directamente es imposible– tener que abrir puertas. De esta manera no hay por qué renunciar a este elemento divisorio, pero se soluciona de forma muy eficaz y sencilla el problema del ángulo de apertura.

Camas abatibles

El dormitorio de los más pequeños de la casa es una de las estancias del hogar que más problemas presentan en cuestión de espacio. Por ello, Menamobel cuenta con una amplia gama de camas abatibles, la opción ideal para liberar espacio que no está reñida con los colores y las formas que le quieran dar los jóvenes a su espacio en la casa. Pueden ser verticales, horizontales y combinables con otros espacios de almacenamiento como estantería, armarios o incluso mesa de trabajo.

Las camas tren son otra estética opción para aprovechar al máximo el espacio en el caso de optar por literas en un dormitorio compartido.

Almacenado debajo de la cama

Otra excelente opción en dormitorios son los canapés abatibles, en madera o tapizados, para todo tipo de camas. Permiten liberar los armarios de ropa de cama, edredones, abrigos o mantas, siempre con separadores que mantengan cada parte en su lugar, bien ordenada.

A medida

Hay rincones que no consiguen aprovecharse de la manera más eficiente con los diseños disponibles, por ello Menamobel ofrece medidas personalizadas así como otras opciones originales como los armarios rincón para no dejar ni un hueco del espacio de la casa sin aprovechar.

