El Encín Golf acogerá la 5ª Edición del Match Play WAGC Parejas – destino Tailandia 2023

El torneo de la WAGC está cargado de historia, ya que ha sido reconocido mundialmente como uno de los eventos de golf amateur más importantes del mundo, con la participación de 45 países.

Este año desde el 17 de abril hasta el 1 octubre de 2023 se celebrará en las instalaciones del Encín Golf este fantástico Match Play por parejas que va ya por su 5ª edición.

Por el WAGC han pasado luminarias del golf como Arnold Palmer, Annika Sörenstam y Seve Ballesteros, por nombrar algunos. El disputadísimo campeonato fue fundado en 1995 por Sven Tumba, uno de los iconos deportivos más destacados, tras haber representado a Suecia en hockey sobre hielo, fútbol y golf. Palmer, siete veces ganador, fue un entusiasta defensor del campeonato, del que fue patrocinador durante más de una década.

Sörenstam, considerada una de las mejores golfistas de todos los tiempos, asumió la presidencia de la junta del torneo tras el fallecimiento del gran Ballesteros. Además, el Encín Golf cuenta con un hoyo dedicado al golfista español y que puede disfrutarse en el Hoyo 18 del campo. El Encín Golf dispone de unas espectaculares instalaciones para albergar el WAGC”, comenta Joaquín Molpeceres, presidente de Desprosa. “Cuenta con escuela de golf propia, una de las mejores canchas de prácticas de toda España (con más de 100 puestos de tiro) e inmejorables vistas a los Santos de la Humosa, en Alcalá de Henares”.

“Es una oportunidad de oro para que todos los golfistas aficionados y abonados del Encín Golf Hotel mejoren su juego y lo lleven a otro nivel”. Joaquín Molpeceres quiere recalcar que parejas de toda España asistirán a este torneo que durará más de 5 meses en uno de los campos de golf únicos en España. Inaugurado en el año 2011 y de uso público, El Encín Golf es considerado por la mayoría de los jugadores, como uno de los mejores campos de Madrid. Recorrido de 18 hoyos, Par 72, diseñado por la prestigiosa firma Mr. Von Hagge.

Además, Joaquín Molpeceres recuerda que el campo de golf cuenta con un fantástico hotel de 4* (39 habitaciones) y una restauración de primer nivel, haciendo de este campo de golf el lugar idóneo para celebrar este tipo de competiciones internacionales.

120 jugadores – 60 parejas participarán en este torneo, cuya pareja campeona tendrá el privilegio de asistir a Tailandia a la Final Mundial Invitational 2023 de la mano de World Amateur Golfers Championship en el mes de noviembre. La pareja subcampeona ganará 2 cruceros para 4 personas por el mediterráneo.

Al ofrecer a los golfistas aficionados la oportunidad de representar a sus países, la WAGC se ha celebrado con éxito durante un cuarto de siglo. Desde su creación, la WAGC se ha celebrado en Estados Unidos, Europa y Sudáfrica. En consonancia con su importancia, las finales mundiales se han celebrado en complejos turísticos de alto nivel y se han jugado en algunos de los mejores campos del mundo.

Malasia acogió el torneo en 2017 en Kuala Lumpur, en 2018 en Johor Bahru y en 2019 en Sabah. Cuando la Final Mundial se celebre en Kuala Lumpur del 12 al 19 de noviembre, Malasia acogerá a 500 golfistas amateurs de primer nivel para competir por el título.

"Empezamos en 2012 como Perodua World Amateur Golf Championship", dijo el presidente de la WAGC, Isac Saminathan. "Los golfistas se referían a esto como el Evento Perodua. Con esta popularidad de referirse a este torneo como un evento Perodua, iniciamos esto como una Golf Series".

"Es una plataforma para todos los golfistas. No importa el hándicap con el que jueguen, tienen la oportunidad de competir con otros golfistas de igual nivel para representar a sus países".

Tras dos años de ausencia debido a la pandemia del virus covid, el escenario está preparado para la esperada final de la WAGC, que se disputará en los mejores campos de golf del valle del Klang: el Kuala Lumpur Golf and Country Club, el Glenmarie Golf and Country Club, el Kota Permai Golf and Country Club y el Kelab Rahman Putra Malaysia.

Entre las celebridades que asistirán aquí a la Final Mundial figuran la Princesa Heredera Victoria de Suecia y el exguardameta del Liverpool Jerzy Dudek.

Desde nuestros campos de golf confiamos que con este prestigioso acontecimiento se contribuya a captar más turistas y atraer competiciones internacionales a nuestro país. "Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra gratitud a la WAGC por confiar de nuevo en el Encín Golf Hotel como sede para albergar la 5ª Edición del Match Play WAGC Parejas – destino Tailandia 2023” declaró Joaquín Molpeceres Sánchez, dueño de Desprosa.