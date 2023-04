DTF Barcelona, una de las empresas pioneras en la técnica de impresión DTF por metros

La modernización de los equipos y técnicas en la industria gráfica ha permitido que el sector se actualice y cumpla con las demandas económicas y sociales que exigen los consumidores, en un mundo globalizado y preocupado por el cuidado del medioambiente.

Entre estas novedades se encuentra la inserción de nuevas metodologías de impresión de DTF por metros, en la cual se utiliza una máquina de gran envergadura para estampar textiles, soportes flexibles o rígidos, aprovechando las ventajas de la impresión por transferencia de calor.

En el siguiente artículo, la compañía especializada en impresión DTF por metros, DTF Barcelona, explica las ventajas de este tipo de impresión en proyectos de estampación de gran formato.

Características y ventajas del DTF DTF es el acrónimo de las palabras en inglés, Digital Transfer To Film, las cuales se traducen como "impresión por transferencia a película transparente". En este método de estampado, se imprime una imagen o un texto en un soporte flexible y transparente, usando una máquina de impresión digital o un plotter, para después transferir el resultado a una pieza textil o a una superficie rígida, por medio de un dispositivo de conducción de calor.

Normalmente, se utiliza una plancha o una pistola de calor, las cuales alteran las moléculas de la tinta, adhiriendo la imagen de la plantilla transparente a una tela o cualquier otro sustrato. Esta técnica permite un alto nivel de personalización, convirtiéndose en la opción más indicada para trabajar tirajes únicos, medianos o de pequeña escala.

A diferencia de las técnicas de impresión DTG (Direct to Garment o directo a la prenda), la impresión DTF no genera muchos residuos que puedan afectar las fuentes hídricas. Algunas técnicas de estampación directa como la serigrafía, requieren altas cantidades de agua para preparar sus mallas y plantillas de impresión, produciendo residuos con materiales tóxicos como haluros de plata que van a parar a las fuentes de tratamiento hídrico.

Asimismo, otras técnicas emplean tintas con componentes abrasivos que terminan afectando de manera directa o indirecta a los ecosistemas protegidos y las fuentes de recursos naturales. Al contrario, teniendo en cuenta que con la impresión DTF se utilizan tintas con base de agua para impresión digital, es posible disminuir sustancialmente la cantidad de desechos industriales, evitando daños irreversibles en el medioambiente.

Consideraciones para tener en cuenta al momento de imprimir Aunque esta técnica supone una serie de ventajas en cuanto a su impacto en los ecosistemas y su velocidad de impresión, sus resultados suelen ser de corto alcance. Como la impresión DTF no usa planchas reutilizables, sus resultados son visibles únicamente en un tiraje. Por esta razón, si se desea estampar la misma imagen en dos momentos diferentes, es necesario volver a imprimir la plantilla transparente y repetir el proceso de transferencia. En consecuencia, esta técnica suele utilizarse en tirajes de pequeña o mediana escala y con imágenes que no requieran ediciones repetitivas.

Esta aparente desventaja fue determinante para que durante mucho tiempo se usara esta técnica únicamente para prendas terminadas y soportes rígidos de pequeño formato. Sin embargo, con el avance de la tecnología en la última década y la aparición de impresoras textiles caseras, la impresión DTF por metros se convirtió en una realidad. Hoy en día, es posible encontrar compañías capaces de imprimir telas a gran escala, empleando plotters y planchas de calor mucho más grandes y sofisticadas.

Impresión DTF por metros de la mano de DTF Barcelona DTF Barcelona es una empresa que se ha especializado en la impresión DTF por metros, catapultándose como una de las compañías líderes en el sector de las artes gráficas en España. Con sus equipos de estampación de última tecnología, esta empresa ha podido abarcar superficies de hasta 1 metro de ancho, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de personalizar prendas de algodón, ropa de trabajo y soportes rígidos como el cartón.

Además, esta compañía utiliza una fórmula de poliamida de alta calidad que permite una correcta curación de la película transparente, la cual pasa por una fase de secado que garantiza la calidad de las tintas y la vivacidad de los colores en el momento de la transferencia.

Este proceso es determinante para que la tinta mantenga sus cualidades y reaccione al calor de las máquinas de transferencia, cuyas temperaturas oscilan entre los 130° y los 150 °C dependiendo del soporte. Para esta compañía, el proceso de curado es de suma importancia, por lo que sus técnicos y encargados de impresión se esfuerzan para que este paso se realice con el detenimiento y la atención al detalle requeridos, sin descuidar en ningún instante las otras etapas de la operación.

Con este servicio de impresión DTF por metros, DTF Barcelona espera que cada vez más personas se inclinen por una técnica de estampación más rápida, eficiente y amigable con el medioambiente, sin que el tamaño del soporte sea un impedimento para llevar a cabo todas sus ideas.