La película Española ”Tuno negro”, misma cinta que fue filmada desde el año 2001, y que estuvo dirigida por Pedro L. Barbero y Vicente J. Martín, con una incipiente percepción hacia el principio de este melodrama shakesperiano entremezclado con terror, misterio y sexo, en apariencia trivial y banal e incomprendida, pero en la medida que la historia de los Estudiantes Universitarios emplazados en icónicos lugares como Alcalá de Henares y la Universidad de Salamanca iba avanzando, me llamó poderosamente la atención, el poder de las sociedades secretas y el despotismo ilustrado que instalados en el mundo Universitario ha permeado históricamente desde la Edad Media hasta el siglo XX, mismos que aliados a las monarquías absolutas y la clerecía han impuesto códigos para erradicar la Mediocracia por medios nada pacíficos y muy violentos para exterminar a los ignorantes e instaurar la meritocracia que ni siquiera Don Alfonso X el Sabio desde el siglo XII se hubiese atrevido a instaurar, “La ignorancia mata” y demostrar en los hechos que “la sociedad encumbra a los mediocres y a los ignorantes”.



Las Tunas representan una tradición artístico-musical y Escolásticas casi milenaria tanto en España como en América Latina, cada Universidad cuenta con sus Tunas, también llamadas Estudiantinas y/o Rondallas, pero también en estas historias no solo existe una lucha encarnizada entre los ignorantes y los doctos y/o sabios sino una lucha de clases y de facciones entre Estudiantes Pobres y Estudiantes Ricos, los primeros con la condición de ingresar a la TUNA estarían condenados a pagar con cuota de sangre, sudor y lágrimas su estancia en la universidad, aunque los ricos reaccionaron para expulsar a los pobres de la TUNA, pronto surgió un vengador anónimo enmascarado para cobrar esa afrenta, el TUNO NEGRO, cuya identidad y misterio se revelaría no en un hombre sino como una mujer enigmática, que al final resolvería esa encrucijada y acertijo para todos los estudiantes, que si bien al principio conservaría su condición de victimización, también se develaría su enigmático y papel dual y maniqueo de Heroína y Villana.