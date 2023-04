La relevancia de la Medicina Geriátrica, con Ainhoa Esteve

¿Qué es la Medicina Geriátrica? La Medicina Geriátrica es la Especialidad Médica vía MIR enfocada en la salud global del adulto mayor, con el objetivo de mejorar la autonomía y la situación de cada una de las personas mayores a las que trata.

Ser mayor no significa estar enfermo, ni asumir caídas, fracturas, pérdidas de memoria, ánimo bajo o el empeoramiento progresivo de la movilidad.

A veces no se pueden curar completamente las enfermedades crónicas, pero siempre se puede optimizar la capacidad del organismo presente y futura de cada adulto mayor y de la población en su conjunto.

¿Cómo trabaja la Medicina Geriátrica? La Medicina Geriátrica no es multiplicar pruebas y tratamientos. Es una medicina personalizada y diferente para cada adulto mayor, es la especialidad por excelencia que debería atender a todos los adultos mayores, en especial a los que están en riesgo de empeorar funcional y clínicamente.

Desde la prevención y el diagnóstico preciso hasta la atención adecuada en la última etapa de las enfermedades crónicas.

Con el objetivo de mantener la máxima funcionalidad, priorizar los deseos de cada persona y el respeto a sus decisiones y autonomía.

Esto se realiza haciendo una valoración exhaustiva y global que permite el diagnóstico preciso del momento vital de cada persona, desde la prevención, empoderamiento, conocimiento y manejo del proceso terapéutico.

Sin olvidar a las personas cercanas al entorno del protagonista.

La salud del siglo XXI ha de adaptarse a esta realidad.

¿Quién puede acceder a un Geriatra? En muchas comunidades existe la Medicina Geriátrica en la cartera de servicios públicos, lo cual hay que pedirlo al médico de cabecera. Es un derecho de todas las personas mayores tener acceso a una asistencia médica especializada. Pero el desarrollo de esta especialidad aún no es universal.

¿Y si está lejos, o no hay disponible? Ainhoa Esteve Arríen ofrece la posibilidad de una consulta online, en el domicilio, a solo un clic de distancia, con la comodidad de no desplazarse y tener acceso a un protocolo de estudio validado y con una geriatra con 20 años de experiencia en hospitales públicos.

Ainhoa Esteve es geriatra vía MIR, colegiada en Madrid, profesora de Geriatría en la Universidad de Castilla La Mancha, Máster en Cuidados Paliativos, Máster en Dirección y Gestión Sanitaria, y docente en el Máster de Demencias de la Universidad Cardenal Herrera, comprometida con los pacientes y con sus familias. Es miembro activo de diversos grupos de trabajo de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de la Sociedad de Medicina Geriátrica, de la British Geriatrics Society.

Para más información, se puede acceder a su perfil en Doctoralia, consultar su página web o contactar con ella a través de su correo ainhoaestevearrien@gmail.com o WhatsApp.