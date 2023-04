Todos los bancos españoles aceptan el anillo Rikki

La tecnología llegó para quedarse y es por ello que las empresas de todos los sectores deben adaptarse. Si bien el ámbito bancario es uno de los ámbitos que más ha tardado en aprobar la utilización de herramientas tecnológicas, esta situación ha ido cambiando con el tiempo.

Así lo demuestra la empresa Rikki con sus anillos inteligentes aprobados y certificados por Visa y MasterCard para el mercado español. El diseño minimalista de estos accesorios y su capacidad para evitar la permanente dependencia del móvil o el ordenador para ejecutar los trámites bancarios, lo convierten en un elemento cada vez más elegido por los usuarios.

Los anillos inteligentes Rikki establecen una nueva forma de relacionarse con la tecnología La sociedad del presente atraviesa por una profunda y preocupante adicción a internet y a sus plataformas digitales. Si bien resulta imposible vivir sin tecnología, depender mucho de ella puede generar problemas de concentración y también provocar un alejamiento de los entornos familiares y afectivos.

Estas dificultades son posibles de evitar con los anillos inteligentes de Rikki. Se trata de productos que consiguen reducir a gran escala la utilización del dispositivo móvil o el ordenador para realizar trámites bancarios. La tecnología del anillo es prácticamente invisible y no invasiva, aunque disponible todo el tiempo. Gracias a este procedimiento, las personas incorporan una nueva manera de relacionarse con la tecnología.

Su diseño minimalista sugiere estilo, elegancia y discreción. Cada modelo cumple con los más altos estándares de practicidad y tecnología de vanguardia. A través de un simple clic, estos anillos de última generación permiten pagar en cualquier negocio del mundo donde aceptan MasterCard Contactless o Visa.

Las principales características de los anillos inteligentes Rikki Además de contar con una certificación de Visa y MasterCard, los anillos inteligentes Rikki disponen de otras ventajas que lo convierten en un producto tendencia del mercado actual.

Uno de sus principales beneficios es que no necesita estar conectado a internet o a un smartphone para ejecutar una operación, sino que los pagos se realizan acercando el dedo al TPV (terminal punto de venta). Este funcionamiento produce autonomía y representa una alternativa ideal para quienes desean obtener una mayor libertad evitando el uso de la tarjeta física y dejando el efectivo en casa.

Cada pago que se efectúa con el anillo no contiene comisiones, ni costes adicionales o de mantenimiento. Estos accesorios no llevan batería, son resistentes al agua hasta 50 metros de profundidad y también a fuertes golpes y caídas.

Otra de las características que lo convierten en un elemento cada vez más elegido por los consumidores es que está elaborado con cerámica y son libres de plástico (un material altamente dañino para el medioambiente).

En el sitio online de Rikki, la empresa que tiene como CEO a Elena Yorda, los anillos inteligentes para pagar se pueden adquirir en color negro metalizado, blanco perlado, azul azure y rosa suave. Con estos accesorios, las personas obtienen un vínculo más amigable con la tecnología y, a la vez, agilizan sus trámites con el banco.