Actelser tiene la solución sobre cómo mejorar la señal wifi en áreas grandes o con obstáculos

Los obstáculos y las distancias son dos grandes enemigos de la señal wifi. Algunos routers suelen ser relativamente básicos en cuanto a rendimiento y gestión de conexiones. Como resultado, la potencia de señal es muy limitada y en muchas ocasiones no alcanza a cubrir todo el hogar, oficina o negocio.

Desde Actelser ofrecen una muy buena solución para este inconveniente. Se trata de la fibra óptica plástica, tecnología que permite llevar internet a cualquier habitación con el 100 % del ancho de banda contratado a la operadora.

Mejorar la señal wifi en áreas grandes o con obstáculos Cuando la señal de wifi no llega a toda la casa o es más lenta de lo que debería, muchos piensan que deben contratar una mayor velocidad de internet. Sin embargo, es necesario evaluar todas las causas posibles para encontrar la solución más adecuada.

Algunos dispositivos tienen limitaciones en su tarjeta de red, lo cual puede afectar la velocidad de internet que pueden soportar. Por ejemplo, la mayoría de las Smart TV 4K tienen una tarjeta de red limitada a 100 Mbps. Esto significa que, incluso si la conexión es rápida, el televisor podrá soportar hasta esa velocidad.

Ahora bien, si el problema se presenta porque los obstáculos o las distancias debilitan la señal de internet, una solución sencilla y económica es cablear la conexión y utilizar puntos de acceso wifi. Estos se conectan directamente a un cable de red y crean una nueva señal que no se debilita, como pasa con los típicos repetidores.

Así, la fibra óptica se presenta como una alternativa para cablear las casas y otros establecimientos, con el fin obtener una conectividad más fiable. Este mecanismo garantiza hasta 1Gbps y es una solución económica. La instalación se realiza de manera sencilla porque, al ser plástico, es posible colocarla junto a cables eléctricos, compartiendo las mismas canalizaciones.

Con este sistema, se puede llevar la toma de internet a cada habitación, como si se tuviera un router ahí mismo. De este modo, contratar 100 Mbps puede ser suficiente, incluso para los usuarios que requieren un ancho de banda significativo para streaming de vídeo o juegos en línea.

Soluciones de fibra óptica plástica Las soluciones de Actelser se presentan como una opción atractiva para hoteles, casas rurales, áreas amplias o simplemente para quienes buscan una mejor conectividad en cualquier espacio de su vivienda.

La firma pone a disposición sus kits con los que es posible “clonar” uno o varios puntos de acceso de fibra al 100 % de la velocidad contratada.

El acceso a internet se ha convertido en una necesidad en el mundo actual, por lo que puede ser una gran pesadilla que la red vaya lenta o con interferencias.

Con la instalación de los productos de Actelser, la buena conectividad está garantizada.