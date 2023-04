Only Pharma logra consolidarse como un excelente proveedor de servicios de marketing digital para la industria farmacéutica en Europa

La agencia de marketing digital, exclusiva para el sector farmacéutico, Only Pharma, se enorgullece de haber participado en INFARMA 2023, el encuentro europeo de farmacia más importante del sector realizado desde el 14 hasta el 16 de marzo. Durante el evento, Only Pharma destacó en su interacción con muchos clientes y usuarios interesados en sus innovadoras soluciones de marketing digital para la industria farmacéutica. Gracias a su amplia experiencia y conocimientos especializados en el sector, Only Pharma ha logrado consolidarse como un excelente proveedor de servicios de marketing digital para la industria farmacéutica en Europa.

Only Pharma presente en INFARMA 2023 Bajo el lema "La respuesta a los desafíos de la salud", el encuentro europeo de farmacia ha culminado con una impresionante afluencia de asistentes, contabilizando un total de 34.227 visitantes y 3.542 congresistas. INFARMA contó con la presencia de 285 expositores directos, estableciendo un nuevo récord para el evento, registrando un incremento del 19 % en comparación con la edición anterior, que tuvo lugar hace cuatro años en Barcelona. En esta oportunidad. Durante las tres jornadas del evento, el equipo de Only Pharma pudo disfrutar de intensas reuniones con amigos y clientes, así como conocer a nuevos clientes interesados en sus soluciones para la gestión y distribución de medicamentos. Durante este tiempo especial del encuentro, varios miembros del equipo pudieron compartir de cerca en un ambiente profesional y amigable con los clientes en diferentes reuniones intensas, cafés y muchas otras oportunidades. Con una amplia presencia en el evento, Only Pharma pudo conectarse con clientes de diferentes partes de España, incluyendo aquellos que participaron en el evento con stands propios. Además, la empresa tuvo la oportunidad de conocer en persona a algunos de sus clientes ubicados en Cataluña.

El éxito de una agencia de marketing digital para el sector farmacéutico Only Pharma es una agencia de marketing digital que se fundó en 2017, con el objetivo de ayudar a farmacias y laboratorios a tener una presencia en línea efectiva. Su amplio equipo de 20 profesionales altamente capacitados se enfoca en proporcionar servicios personalizados que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Ya sea que necesiten servicios de identidad visual, diseño web y tienda en línea, marketing digital, gestión de redes sociales o venta en línea de medicamentos sin receta, Only Pharma tiene la experiencia y la capacidad para ofrecer soluciones efectivas y de calidad. La empresa es reconocida por ser uno de los principales proveedores de soluciones innovadoras en el campo del marketing digital para la industria farmacéutica. Su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado y ofrecer soluciones personalizadas ha sido clave para su éxito en el sector.

Only Pharma se ha destacado en el mercado al ofrecer excelentes ideas y formas de tener éxito en el marketing digital de las farmacéuticas. Su experiencia y conocimiento en esta industria les permite brindar soluciones innovadoras que impulsan el éxito en línea de sus clientes.