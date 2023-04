“En marzo ha habido un importante crecimiento de la afiliación y reducción del paro, gracias al empuje de la hostelería”

Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de marzo y, por primera vez en casi un año, el crecimiento interanual del número de afiliados se aceleró, pasando de un 2,4% en febrero a un 2,7% en marzo. Así, en el tercer mes del año se contaron 20,38 millones de afiliados a la Seguridad Social, nuevo máximo histórico, que implica 542.000 nuevos empleos en los últimos 12 meses y 206.410 más que hace un mes (+1%).

En cuanto al número de parados registrados, es de 2,86 millones de personas, a los que pueden sumarse 525.800 con “disponibilidad limitada” y otras situaciones. Si también se suman las personas en ERTE y los fijos discontinuos que no trabajan, la definición más amplia de paro llegaría a 3,73 millones de personas (-4,5%).

En palabras de Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute: “En el mes de marzo ha habido un importante crecimiento de la afiliación y reducción del desempleo, gracias al empuje de la hostelería (+5,67% frente al +1,20% del total de sectores de actividad)”.

“Continúa creciendo el peso de los contratos indefinidos (47%) en la contratación inicial, con una creciente dependencia del peso de los fijos discontinuos (+28% intermensual) que moderan su rotación”, señala el director de The Adecco Group Institute.

Además, Blasco añade que “llama la atención que en la contratación temporal la segunda modalidad, por detrás de los contratos formativos en alternancia, con mayor crecimiento son los contratos de relevo por jubilación parcial”.

Por último, Javier Blasco prevé para el próximo y cuartomes del año que “en abril, la afiliación tiende a subir y el paro a bajar, en ambos casos frente al mes anterior. El empleo alcanzaría a 20,56 millones de ocupados (+2,7% interanual) y el paro registrado alcanzaría a 2,79 millones de personas (-7,7% interanual) en su definición restringida y a 3,56 millones (-3,9%) en su definición más amplia”.

Datos más destacados

Como ya ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo, el número de parados registrados en marzo es de2.862.260 personas ,48.755 menos que el mes anterior (-1,67%), la cifra más baja en un mes de marzodesde 2008. El paro ha descendido en 246.503 personas con respecto a marzo de 2022, por lo que también se aceleró su caída interanual, del 7,9%, la más marcada de los últimos tres meses.

Respecto a las personas en ERTE, este colectivo ha crecido ligeramente este pasado mes, ahora son 15.400personas en esa situación, 800 más que el mes de febrero.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, por primera vez en casi un año, el crecimiento interanual del número de afiliados se aceleró, pasando de 2,4% en febrero a 2,7% en marzo.Así en el pasado mes de marzose contaron 20.376.552 millones de afiliados, nuevo máximo histórico, que implica 542.000 nuevos empleos en los últimos 12 meses y206.410 más que hace un mes (+1%).

Por quinto mes consecutivo fue la Construcción la que encabezó el aumento del empleo (+4,7%). En cambio, el sector agropecuario perdió empleo por 20º mes consecutivo. El empleo asalariado (+3,3% interanual) continúa aumentando, pero el no asalariado cayó por tercera vez, aunque de forma mínima (-0,04%).

La firma de contratos fijos-discontinuos fue el 13,8% del total de contratos firmados, más del doble que en el mismo mes del año anterior.

Sigue elevada la rotación entre contratos fijos: en marzo de 2021, cada contratado de forma indefinida firmaba 1,01 contratos; ahora, 1,06 (y 1,11 en el caso de los que firman contratos fijos de tiempo parcial).

El total de contratos firmados cayó por décimo mes consecutivo: -21,3% interanual. Toda la caída se explica por la menor firma de temporales, que llevan 13 meses de caídas; ahora un 39,6%.En total se firmaron 1,32 millones de contratos (-21,3% interanual).