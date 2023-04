Los bulos sobre medicina estética afectan la autoestima de los pacientes oncológicos

El Instituto #SaludsinBulos y GEMEON (Grupo de Expertos en Medicina Estética Oncológica) han firmado un convenio para colaborar en acciones que permitan desmentir los bulos sobre medicina estética que afectan la autoestima de los pacientes oncológicos. “El cáncer es la patología sobre la que más bulos existen. Por ello, celebramos poder contar con el apoyo de GEMEON para frenar la desinformación en medicina estética, uno de los ámbitos en los que hemos detectado más noticias falsas y un aumento de la conversación en redes sociales sobre este tema”, comenta Carlos Mateos, coordinador de #SaludsinBulos.

Las noticias falsas sobre la piel, los tratamientos estéticos a los que pueden someterse los pacientes oncológicos o la pérdida del pelo son los principales mitos que circulan en redes sociales. “Las informaciones falsas o sin evidencia científica sobre medicina estética y pacientes oncológicos perjudican el estado emocional de los pacientes. Por ello, es particularmente importante colaborar entre instituciones sanitarias, profesionales de la salud y comunicadores para combatirlas. Además, los temas relacionados con la estética suelen infravalorarse frente a otras fake news”, indica la doctora Margarita Esteban, presidenta de GEMEON.

Con motivo de la firma de este convenio, GEMEON y #SaludsinBulos lanzan un Decálogo de mitos en medicina estética y cáncer que pretende servir de punto de partida frente a la desinformación. Un estudio reciente en pacientes con cáncer d mama asegura que la disminución de la autoestima y la distorsión de la imagen corporal son comunes en mujeres con cáncer. Pero la autoestima también se ve afectada en pacientes con otros tumores. “La bibliografía es muy extensa y comprende desde las pacientes con cáncer de mama hasta los ostomizados. El cáncer afecta la autoestima y por tanto la calidad de vida del paciente”, añade la doctora Esteban.



Decálogo de mitos en medicina estética y cáncer

Mito 1: “El paciente oncológico no puede someterse a fotodepilación”. Dependerá del tipo de cáncer y de la etapa en la que se encuentre el paciente. También es muy importante tener en cuente el estado de la piel y el estado general.

Mito 2. “Siempre se cae el pelo con los tratamientos oncológicos”. No siempre, dependerá del tipo de tumor, así como del tipo de tratamiento que necesite el paciente. Ni siquiera todos los quimioterápicos influyen en la caída del pelo.

Mito 3. “Hay que comer de todo. Lo importante es no perder peso”. La alimentación es una parte muy importante en la prevención, tratamiento y pronóstico del cáncer. No tenemos que olvidar que el 30-35% de las causas de la enfermedad es una mala alimentación. Por eso, no dudes en buscar asesoramiento nutricional por un buen profesional.

Mito 4. “El uso de pelucas dificulta que el cabello vuelva a crecer”. Usar peluca no daña el pelo, siempre y cuando sigas unas pequeñas normas o consejos de uso. Se debe usar una talla adecuada, lavar la peluca de forma sistemática sin saltarse el día de lavado, evitar las pelucas que no dejan transpirar el cuero cabelludo y tratar de no usar adhesivo. Además de vez en cuando deja pasar algún día sin llevar la peluca.

Mito 5. “El deporte está contraindicado en el paciente oncológico". El ejercicio físico, adaptado a la capacidad en cada momento del tratamiento y a la persona, , y supervisado por médicos rehabilitado res o expertos, ha demostrado beneficios en la tolerancia a tratamientos de químico, la preparación pre y la recuperación post-quirúrgica del paciente oncológico.

Mito 6. “El dolor con las relaciones sexuales es normal, y con lubricante es suficiente". Tanto la radiofrecuencia intravaginal 360 como el láser de CO2 aportan un rejuvenecimiento de la mucosa, que vuelve a recuperar la turgencia y la humedad, el pH normal, con lo que vuelve a ser un canal lubricado, desapareciendo la dispareunia, así como las infecciones vaginales recurrentes e incluso la incontinencia urinaria de esfuerzo leve y moderada.

Mito 7. “Si me dan radioterapia tengo que permanecer aislado”. El paciente no emite ningún tipo de radiación una vez que ha finalizado la sesión de radioterapia. Su vida personal, familiar y social no debe verse afectada.

Mito 8. "Los tratamientos contra el cáncer provocan esterilidad. Después de un tratamiento contra el cáncer una mujer no puede quedar embarazada". Algunos tratamientos quimioterápicos contra el cáncer y/o la radioterapia pélvica pueden provocar esterilidad, pero existen programas de preservación que se realizan previo al inicio de estos tratamientos. Incluso en pacientes prepúberes, aunque en niños está aún en fase de experimentación (avanzado).

Mito 9. “Los pacientes oncológicos no pueden maquillarse, les hace daño”. Los pacientes oncológicos sí pueden maquillarse con maquillaje especial, adaptado para piel sensibilizada, por el contrario se les recomienda utilizar maquillaje de camuflaje para mejorar la apariencia, ya que está descrito que verse bien mejora la autoestima, las relaciones y sociales y la inmunidad.

Mito 10. “Los pacientes que tienen o han tenido cáncer no pueden ponerse toxina botulínica, está contraindicado”. Hay multitud de publicaciones científicas que demuestran cómo se ha utilizado la toxina botulínica en pacientes con cáncer, en distintas etapas de la enfermedad, con distintos objetivos, a dosis mucho mayores de las usadas en medicina estética sin que se hayan presentado efectos adversos. Ningún artículo científico contraindica el uso de toxina botulínica en pacientes con cáncer.

Con la firma de este acuerdo, desde GEMEON se ayudará a desmentir bulos sobre cáncer que remitan los usuarios a través de la página saludsinbulos.com o titulares alarmistas publicados en medios online. Además, #SaludsinBulos y GEMEON buscarán más vías de colaboración en el análisis y formación sobre el uso de redes sociales en torno al cáncer.