¿Qué hacen en Zonadebolsa?

Se trata de una publicación de temas de inversiones en Bolsa, donde publican noticias de actualidad y otros temas de difusión de conocimientos de inversión. No asesoran a nadie, solo publican los cambios de tendencias que detectan.

Cualquier usuario puede subir a esta página una noticia de actualidad o difundir un artículo sobre algún tema que considere adecuado que deban conocer los lectores.

Advertencia de riesgo Si un usuario no quiere o no puede tener pérdidas en sus inversiones, desde Zonadebolsa recomiendan no seguir leyendo esta página. Su sistema de detección de tendencias está probado en periodos largos de tiempo y han comprobado que en el pasado hubiera obtenido unos resultados bastante altos, pero resultados pasados no garantizan que se puedan mantener en el futuro.

Para quienes son prudentes, aconsejan registrarse primero en su página, y probar un tiempo sus avisos de entradas y salidas de forma meramente virtual, y cuando estén convencidos de cómo funciona, operar de verdad.

El sistema de Zonadebolsa Su sistema es muy sencillo y está basado en la lectura de las cotizaciones de los índices o valores que siguen. Los precios van formando diferentes velas, unas veces verdes y otras rojas, con mayor o menor amplitud, y a través de los cruces de sus indicadores, obtienen las señales de entrada o salidas del índice o valor correspondiente.

Los interesados pueden aprender más de su sistema si pinchan en el enlace del sistema, donde explican con detalle cómo funciona.

Forma de aplicación del sistema El sistema se puede aplicar a gráficos de cualquier periodo de tiempo, pero para evitar entradas y salidas continuas, han optimizado los indicadores para gráficos de 3 sesiones o semanales.

En consecuencia, la observación que realizarán periódicamente llevará una secuencia que comienza por observar la construcción de las velas; mientras se mantengan del mismo color, se mantendrá la tendencia inicial. En segundo lugar, se observará la posición de la soga azul en relación con las velas, para después observar los cruces de los indicadores de Zonadebolsa. En este paso, si se cruza a continuación el CHVA TIMING, esto da un momento exacto de entrar o salir del mercado. Si a continuación se cruza el Super CHVA o curva mágica, está indicando que se ha acertado en el cambio realizado.

Una vez realizada la entrada o salida correspondiente, es recomendable mantenerse hasta que se produzcan otros cambios en el mismo orden pero en dirección contraria.

Utilización del sistema Evidentemente, el sistema de Zonadebolsa, que está optimizado para gráficos de 3 sesiones o semanales, no es útil para operar en divisas o en operaciones intradía, pero si es muy útil para mover fondos de inversión donde el inversor tiene una intención de más amplio plazo.

Por otro lado, no usan su sistema para tomar posiciones cortas, sino para salir de Bolsa y entrar en FIAMM o monetarios y esperar mientras dure la tormenta.

Aviso de lectura de movimientos La idea es que, para un valor o índice determinado, van observando la evolución del gráfico y cada vez que se produzca un cruce, avisan a sus clientes registrados, para que los lectores aprovechen la subida que se avecina o no pierdan en la bajada por venir.

Perder días en dar las correspondientes órdenes de cambio, si han acertado en el pronóstico, suele suponer comprar más caro o vender bastante más barato, por lo que la ejecución debe ser lo más inmediata posible. Hoy en día, suele ser habitual tener claves de acceso telefónico a cuentas bancarias y poder realizar los movimientos de fondos desde el propio ordenador personal. Hay que aclarar que al año no se producen mucho más de 3 o 4 cruces, pues al usar gráficos de 3 sesiones se evitan las entradas y salidas continuas.

Correlación de índices con los fondos El seguimiento que hace Zona de Bolsa de los índices no es con el fin de comprar o vender índices, sino para su aplicación a los fondos de inversión y planes de pensiones, pues en el mercado de fondos de inversión hay fondos indexados a los índices generales y conocidos, pero la mayoría de los fondos van por libre, ya que los hay orientados a invertir en solo acciones de unos sectores determinados o bien a lo que llaman gestión activa o global, donde el gestor del fondo únicamente busca empresa a empresa e invierte en función de sus expectativas, sin fijarse en moneda, sector o país.

Normalmente, los fondos activos bien gestionados superan los índices de referencia, pero los malos no solo van por detrás, sino que pueden tener en determinados momentos pérdidas.

A pesar de que el fondo en el que se tenga la inversión, sea de gestión activa y lo esté haciendo mejor que su índice de referencia, lo cierto es que cuando llegan las correcciones a las Bolsas también caen, posiblemente menos que el índice, pero caen porque cae todo o casi todo, por lo que los usuarios se deben replegar a los FIAMM, donde estarán un tiempo sin necesidad de tributar por las ganancias acumuladas, de acuerdo con la normativa fiscal española.

Igualmente, cuando llegan las subidas a los índices suele ser el momento oportuno para entrar en fondos de renta variable y dejar los FIAMM o fondos monetarios.