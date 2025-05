Innovación y control, CGE Studio digitaliza la comunicación en obra para proyectos de alto standing

En el competitivo sector de la construcción de lujo y el alto standing, la excelencia no solo reside en el diseño y los acabados, sino también en la gestión y la coordinación. CGEStudio, una Constructora Premium líder en España, anuncia su apuesta estratégica por la tecnología avanzada para elevar los estándares de calidad y optimizar la coordinación en cada proyecto de construcción exclusiva.

La gestión integral de proyectos de arquitectura e ingeniería, especialmente en el ámbito de la obra nueva de lujo y las reformas integrales de alto standing, demanda un control riguroso y una comunicación fluida. CGEStudio ha integrado soluciones digitales punteras que transforman el proceso constructivo, ofreciendo a sus clientes unos servicios premium para empresas que garantizan transparencia, eficiencia y resultados excepcionales.

"Nuestra filosofía como Constructora de lujo siempre ha sido superar las expectativas", afirma Laura Juliá, directora de CGEStudio. "La incorporación de tecnología en cada fase de la obra nos permite asegurar una precisión milimétrica, desde la planificación inicial hasta el último detalle en las reformas integrales de lujo. Esto se traduce en una ejecución más ágil, una comunicación constante y, en definitiva, en la materialización de la visión de nuestros clientes con la máxima calidad."

Innovación al Servicio de la Excelencia Constructiva CGEStudio aplica un enfoque innovador en su modelo de Constructora alto standing, utilizando sistemas centralizados que facilitan el flujo de información en tiempo real. Cada miembro del equipo, desde arquitectos e ingenieros hasta industriales y la dirección facultativa, cuenta con una visión clara y actualizada del progreso del proyecto. Esta trazabilidad digital permite tomar decisiones rápidas y fundamentadas, anticipar posibles desviaciones y mantener la ejecución de la construcción exclusiva alineada con los objetivos y diseño original.

Este sistema de control robusto refuerza el detalle constructivo, aspecto crucial en la construcción de lujo. La digitalización de los procesos asegura que cada fase del proyecto esté meticulosamente documentada, evaluada y supervisada. Desde la selección de materiales hasta la supervisión de los acabados de la obra nueva de lujo o las reformas integrales de alto standing, cada intervención se registra en plataformas digitales que recogen decisiones, soluciones técnicas, plazos y entregables. Esta metodología garantiza no solo el cumplimiento de los estándares previstos, sino también su superación, generando un valor diferencial en el servicio y la calidad percibida por el cliente final.

Coordinación Continua para Proyectos de Alto Nivel En el ámbito de la construcción alto standing, la personalización, el control de calidades y la agilidad operativa son factores determinantes. Para dar respuesta a estos requisitos, CGEStudio ha desarrollado una estructura de dirección técnica que pone la coordinación continua en el centro de su operativa. Esta estructura digitalizada no solo mejora los tiempos de ejecución en obra nueva de lujo y reformas integrales de lujo, sino que también mantiene un canal de comunicación abierto y ordenado durante toda la obra, asegurando que los servicios premium para empresas sean una realidad.

La apuesta de CGEStudio por la innovación se traduce en una forma de trabajo más eficaz, donde cada fase se alinea con un modelo de excelencia técnica y organizativa. CGEStudio se consolida como una Constructora Premium que representa una visión contemporánea del sector, en la que la tecnología se convierte en una herramienta esencial para responder a proyectos complejos, exigentes y singulares, reafirmando su liderazgo en la construcción exclusiva y de alto valor.