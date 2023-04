La Inteligencia Artificial, una tecnología clave en los procesos de recobro según GDS Modellica

El valor del cliente es subjetivo en el proceso de recobro; de ahí que se refuerce la customer experience para que el "touch-point" sea positivo y mejore estrategias y cobro de la deuda. En los procesos de recobros, la implementación de la Inteligencia Artificial permite analizar los datos de los deudores y establecer patrones que predicen comportamientos, detectar posibles riesgos de morosidad o garantías de cobro y determinar las medidas a seguir. Informa EKMB El proceso de cobranza o recobro es una tarea ardua de desgaste que requiere de un análisis detallado y un conocimiento exhaustivo. En la última década, este proceso se ha transformado, en parte, debido a que el entorno es más exigente, competitivo e incierto, y a la incorporación de nuevas herramientas encaminadas a optimizar los recobros cuyo fin es incrementar la eficacia y productividad. A veces, son simples retrasos, pero en otras ocasiones, el proceso de recuperar la deuda se encalla y no queda otro remedio más que delegar esta tarea a profesionales especializados con herramientas propias para llevar a cabo estrategias de recobros optimizadas y efectivas.

Los últimos datos disponibles indican que la ratio de morosidad de las Entidades Financieras de Créditos (EFC), que son las que proporcionan el crédito al consumo, se situó en el 6,35% el pasado mes de octubre, prácticamente el doble que la falta de pago registrada en los préstamos concedidos por entidades bancarias a familias y empresas, que marcó en el noveno mes del año su mejor registro desde diciembre de 2008 y se situó en 3,77%. La financiación proporcionada por los EFC en 2021 ascendió a los 60.733 millones de euros en 2021, según un informe elaborado por la consultora PwC para Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros).

GDS Modellica ha desarrollado un software de Inteligencia Artificial (IA) que mejora la gestión de la cobranza y puede utilizarse en todo el proceso de riesgo desde la admisión u originatiom, gestión de cliente, fraude o cobranza, a la regulación con soluciones específicas. No cabe duda, que la implementación de la IA en la recuperación del crédito, explican desde la consultora, ha mejorado las estrategias, estructuración y recuperación de la deuda. La IA analiza los datos de los deudores y, en función de la información, establece patrones que predicen comportamientos; asimismo determina qué canal utilizar para que el touchpoint sea positivo. Una gestión inteligente mejora la recuperación de la deuda y aumenta la productividad costo-efectiva del proceso tanto económicamente, como en tiempo, operatividad, tecnología, recursos humanos y relación con el cliente.

En el proceso de recobro, el valor del cliente es indudable; de ahí que se refuerce la customer experience para garantizar su fidelización. Poseer un conocimiento completo del cliente antes de contraer una deuda, afirma Antonio García Rouco "permitirá detectar posibles riesgos de morosidad o garantías de cobro". Una buena salud financiera requiere tecnologías eficientes que optimicen los recobros e identifiquen el fraude de una manera eficaz.

Decision Suite, de GDS Modellica, es una herramienta basada en la IA imprescindible para mejorar los recobros. Analiza la especificidad de cada deudor, identifica causas, etapa del ciclo de crédito, cómo evoluciona (KYC) y, en función de esas premisas, aplica una respuesta adecuada en cada etapa del ciclo de vida del crédito para restablecer los pagos y prevenir la morosidad. Este proceso, lo realiza mediante el uso de poderosas estrategias de segmentación, comunicación y decisión que utilizan análisis predictivos, modelos y puntuación para priorizar los esfuerzos de recuperación. Nuestro software, señala Antonio García Rouco "es flexible, modulable, fácil de integrar y con gran capacidad de personalización que realiza estrategias de segmentación, comunicación y decisión que utilizan análisis predictivos, modelos y puntuación para priorizar los esfuerzos de recuperación y reducir los costes". Entre sus beneficios de esta solución destacan:

Visión integral de la gestión que abarca todo el proceso de crédito Planificación estratégica, gestión óptima y respuesta adecuada Incremento de productividad: analiza, segmenta, identifica y redefine estrategias para recuperar la deuda de manera eficiente Mayor rendimiento: eliminación de costos innecesarios, reduciendo los costes operativos, dando lugar a una optimización de recursos: tecnología adecuada, forma contactar, personal profesional Detección temprana de clientes con conductas sospechosas y dar respuesta rápida y eficaz ante situaciones de eficiencia con antelación de conductas La customer experience mejora en una gestión eficaz encaminada no sólo a la satisfacción del cliente sino a su fidelización y recuperación de la deuda en un menor tiempo. En este proceso, además de la planificación y gestión integral, el tiempo y la negociación son determinantes. Manejar los tiempos permitirá iniciar acciones automatizadas para diseñar las estrategias a seguir para que la gestión sea optima. Anticiparse a la entrada en mora del cliente es la mejor de las estrategias para disminuir la cartera en mora, mejorar la rentabilidad y su fidelidad.

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países.