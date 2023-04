​Skyline Benidorm Film Festival 2023 llega a su fin con un palmarés excepcional

Skyline Benidorm Film Festival 2023 ha llegado a su fin y deja un rastro de talento y creatividad en la industria cinematográfica. A continuación, os presentamos el palmarés de los ganadores de la edición de este año:



Mejor Cortometraje Nacional de Ficción: "SUSHI" de Iván Morales. El cortometraje ha destacado por emocionarnos con un viaje por el lado más oscuro de la paternidad llevado a cabo con la elegancia y la madurez de un relato redondo.

Mejor Cortometraje Nacional Documental: "HARDCORE" de Adán Aliaga. Este cortometraje ha sido galardonado por tratar la enfermedad de una manera transgresora, sin exceso de dramatismo y con sentido del humor, y por unir dos mundos tan antitéticos como la música hardcore y la tetraplejia.

Mejor Cortometraje Nacional de Animación: "SANDWICH CAT" de David Fidalgo. Este cortometraje ha sido reconocido por aprovechar las oportunidades narrativas que ofrece la animación para construir un delirio cómico que no se podría haber contado en ningún otro lenguaje.

Premio À Punt al Mejor Cortometraje Valenciano: "HARDCORE" de Adán Aliaga. La comisión ha decidido por unanimidad conceder este premio al mejor cortometraje valenciano a "HARDCORE", una producción documental de Jaibo Films con guion y dirección de Adán Aliaga.

Mejor Cortometraje Europeo: "SCALE" de Joseph Pierce. Este cortometraje de animación ha impresionado al jurado por su creatividad y calidad visual.

Mejor Cortometraje Iberoamericano: ESTRELLAS DEL DESIERTO de Katherina Harder Sacre. El jurado ha elegido este cortometraje por tratar un problema social y medioambiental, como es la sequía, a través de la inocente mirada de la infancia.

Ganador Concurso de Guion: "LA PISCINA" por Santiago Cardelús y Pablo Manchado. Este guion ha sido reconocido por su originalidad y por explorar una relación atípica entre dos personas de una manera diferente, a través de una propuesta madura y sugerente.

Mención de honor del concurso de Guion: "HIJO DEL FUTURO" por Ángel Mirou. Este guion ha sido galardonado por su manejo y frágil equilibrio entre el drama y la comedia a través de la ciencia ficción, y por atisbar la deconstrucción de la masculinidad en torno a la violencia machista intrafamiliar apostando y sugiriendo otras realidades posibles.

Mejor Dirección: Iván Morales por "SUSHI". El director ha conseguido contar Sushi con una mano firme y precisa, estimulando la creatividad en el pensamiento de sus actores y su equipo técnico. Morales ha cumplido con el objetivo de cuestionar y criticar las relaciones de padre/hijo en nuestra sociedad, implicando al espectador a reflexionar y sentir responsabilidad por el tema tratado.

Mejor Producción: "A RABIA" de Alberto Díaz López. Este cortometraje ha sido premiado por tener la osadía de atreverse con una película de época y conseguir trasladarnos a la Galicia rural de finales del siglo XIX y contar la historia de los migrantes españoles que fueron a hacer las Américas, por su ambición formal. La producción hace un uso lúcido de todas las herramientas del lenguaje cinematográfico disponibles, incluyendo el montaje y el sonido, y logra combinar el naturalismo y la poesía de manera excepcional.

El premio a la Mejor Interpretación se otorga a Xavi Sáez por "Sushi". El jurado destaca su riguroso trabajo de interpretación, que ha conseguido impactar por su autenticidad y compromiso, y por aportar la máxima credibilidad a la historia de Sushi para el público.

Mejor Shortpitch: ¿POR QUÉ LLORAN LAS CHICAS? de Claudia Ortega. Por su visión luminosa de la preadolescencia y la amistad, la normalización del colectivo LGBTIQ+en dicha etapa, el reflejo realista y poco conocida de la ciudad de Benidorm.

Mejor Cortometraje Jóvenes Realizadores: SI ME QUEREI, IRSE de Sofía Muñoz. Este cortometraje que ha destacado por su calidad técnica, originalidad y creatividad es una historia conmovedora sobre la importancia de la familia.

Mejor Cortometraje del Público: CUENTAS DIVINAS, la ópera prima como directora de cortometrajes de Eulàlia Ramon, con un guion escrito por María Zaragoza. Esta obra presenta una reflexión sobre los tiempos irracionales en los que vivimos actualmente, en los que la sociedad siente una necesidad constante de demostrar más allá de lo que realmente es.

Mejor Cortometraje Jurado Joven: AMARRADAS de Carmen Córdoba. Un cortometraje de animación que aborda temas muy importantes, como la maternidad y las relaciones familiares, y lo hace de una manera sumamente sensible y poética. Además, Carmen ya es una veterana de Skyline Benidorm Film Festival, en 2021 estuvo con “Roberto”, llevándose el galardón de Mejor cortometraje de animación.

Premio Jurado PNR: PARÍS 70 de Dani Feixas. Por una emotiva historia con un magnífico guion original que nos envuelve y atrapa haciéndonos reflexionar sobre el cuidado de nuestros mayores.

Mención Especial Jurado PNR: CUENTAS DIVINAS de Eulàlia Ramón. Segundo galardón para este cortometraje, donde la destacada actuación de Celia Freijeiro y la dirección de arte han llevado la experiencia del espectador a un nivel completamente nuevo.

Por otro lado, el Premio Skyliner 2023 ha sido otorgado a María Esteve. El festival se siente honrado de poder otorgar un premio a una actriz con una huella imborrable en la industria audiovisual. Durante su carrera, María Esteve ha demostrado su talento y habilidad como actriz en una variedad de películas, series y obras de teatro, cautivando al público con su presencia escénica y su entrega total a cada personaje que interpreta. Además, su trabajo en el mundo del cortometraje también ha sido excepcional, demostrando su compromiso con el arte y su dedicación a su oficio. Cortometrajes como "Savasana", "Como el agua" y "Nomeolvides" han sido un claro ejemplo de ello.

Este premio es una muestra del compromiso del festival con la promoción de los talentos del mundo del cortometraje, y estamos orgullosos de honrar a María Esteve por su extraordinaria carrera y su contribución al arte del cine.

El Skyline Benidorm Film Festival agradece a todos los participantes, patrocinadores, medios de comunicación y público, en general y al Ayuntamiento de Benidorm y a À punt, como medio oficial colaborador, por su apoyo y entusiasmo en esta edición.

Nos vemos el próximo año para otra emocionante aventura cinematográfica.