El Perro Feliz Barcelona Centro, la solución de confianza para el hospedaje y paseos del mejor amigo de las personas

Toda persona quiere que, cuando no puede estar con sus mascotas, estas estén cuidadas de la mejor manera y con todo el cariño. Si bien en el mercado hay una extensa variedad de empresas dedicadas al cuidado de mascotas, hay una que destaca por su innovadora filosofía basada en tratar a los animales como lo harían sus dueños. Se trata de El Perro Feliz, que ya cuenta con un gran número de franquicias en toda España.

Por ejemplo, El Perro Feliz Barcelona Centro está dirigido por David Hernández, un amante de los animales que se asegura de que sus necesidades físicas y afectivas estén cubiertas. A esta iniciativa se ha unido su socia Gabriela Mosquera González, que al igual que él siente una gran pasión por el cuidado de las mascotas.

En una entrevista realizada, David respondió algunas preguntas relacionadas con la propuesta de valor de El Perro Feliz y de los servicios que ofrece como franquiciado.

¿Por qué decidiste emprender en el sector de los animales de compañía?

"Porque sé lo importante que es que cuiden bien a tu mascota, una empresa que sea responsable, que cuide de tu mascota como si fueras tú, que disfrute estando en su 'otro hogar', eso es lo que me encantaría que fuera para mí un cuidador, por eso emprendí en este mundo, porque quiero dar a la gente lo que merecen sus mascotas, un segundo hogar, donde disfrutar de tranquilidad y mucho amor."

¿Qué es El Perro Feliz Barcelona y qué servicios ofrece?

"El Perro Feliz ofrece tres tipos de servicios. Aunque nos llamemos El Perro Feliz ofrecemos un servicio único en la ciudad, que es cuidar a tu gato en tu casa con una seguridad que no todos pueden darte, gracias a que nuestros profesionales, se acercarán a tu hogar asegurando no solo que tu casa esté bien, sino que tu mascota disfrute durante el tiempo que esté nuestro cuidador en tu hogar. También ofrecemos un servicio de calidad con los paseos caninos, los cuales, no solo dejaremos a tu mascota cansada, sino que te enviaremos fotos y vídeos increíbles junto a toda la información del paseo y de la ruta realizada. Y por supuesto, nuestro servicio más solicitado, el hospedaje canino, donde tu mascota estará en el hogar de nuestros cuidadores, sintiendo no solo tranquilidad sino el calor que ofrecen los hogares de nuestros cuidadores."

¿Cuáles son los beneficios de vuestro servicio de paseos caninos?

"De forma general, nos hacen esta pregunta, lo que nosotros respondemos es muy sencillo: nosotros personalizamos los paseos, no paseamos a 5 mascotas a la vez. El objetivo de nuestro servicio es la personalización y la profesionalización que te ofrecemos, esto hace que no solo tu mascota esté más tranquila en el paseo, desahoguen energías, tengan rutas variadas, socialicen sin ningún riesgo a ser agredido, en definitiva, en nuestras horas de paseo hace que tu mascota mantenga una vida saludable (como el control de su peso), para las mascotas que son hiperactivas, los paseos personalizados ayudan a que por ejemplo, recorran 'pipicanes' y tener un cuidado que se acople a tu mascota, ya que existen muchas mascotas que necesitan de especialización (perros con problemas con los patines, problemas con las motos, con ruidos fuertes, mascotas que coman cosas del piso o incluso mascotas con cuidados especiales de salud). Todo esto, unido incluso a darte la información del paseo e incluso en muchas ocasiones, fotos únicas que te encantarán. Con nosotros conseguirás un servicio de calidad para tu mascota con un valor incalculable."

¿Qué es lo que os diferencia sobre el resto de empresas del sector según la experiencia de vuestros clientes?

"Lo que ofrecemos es un lugar sin jaulas, un hogar. Un sitio donde tu mascota se siente como en casa, libre de rejas y con el amor de nuestros cuidadores y sus familias. Mucha gente agradece que su mascota sea tan querida, nosotros no solo ofrecemos un servicio, ofrecemos un segundo hogar donde tu mascota viene a disfrutar, a ser amada y sentirse como en casa cuando su dueño no esté."

Como emprendedor, ¿qué destacarías del modelo de negocio de El Perro Feliz y de su propuesta de valor?

"Es un modelo de negocio que ofrece a nuestros clientes la mayor calidad a un precio competitivo. Muchos de nuestros clientes una vez que nos conocen no nos dejan, debido a que el servicio que damos está muy por encima del precio establecido, consiguiendo que tu mascota sea como de la familia. La propuesta de valor que ofrecemos a nuestros clientes es el amor, la calidad y sobre todo la información diaria que nosotros ofrecemos. Esto es lo que hace que el cliente vuelva y sea muy feliz y sobre todo pase tranquilo sus vacaciones/viajes."

¿Qué previsiones tienes para estos próximos meses y qué consejo le darías a aquellos que tienen animales de compañía en casa y que estén organizando ya sus viajes y escapadas de verano?

"Busquen un sitio donde sus mascotas no solo estén seguras, sino felices. Mucha gente viene a nosotros porque muchos hospedajes usan jaulas o incluso dejan a sus mascotas en sitios que no son convenientes, teniendo desinformado a su dueño e incluso tratando mal a su mascota. Nosotros somos una empresa de confianza, así lo dicen nuestras reseñas y recomendamos que siempre se informen antes de dejar a su mascota y sobre todo que lo hagan con tiempo. Nosotros recomendamos que mínimo se organicen con dos o tres meses de antelación, sobre todo para meses con demanda alta como pueden ser julio, agosto y diciembre. Para esto, nos gustaría no solo alentarlos a que reserven con nosotros, sino ofrecerles a todos los clientes que reserven antes del mes de mayo un bono de descuento de 20 € para verano introduciendo el código #VERANO".

Por todo ello, el servicio que ofrecen David Hernández y Gabriela Mosquera González de la mano de El Perro Feliz los ha llevado a posicionarse como una de las opciones favoritas de aquellos que quieren que sus mascotas se sientan como en casa cuando no están.