En A2Clínic, los pacientes encontrarán todo lo que esperan de una clínica de cirugía plástica

La cirugía plástica es una especialidad dentro de la medicina que, si bien no interviene directamente sobre órganos vitales, no está exenta de riesgos.

Una mala praxis podría ocasionar secuelas irreparables. Por tanto, en el momento de hacerse cualquier intervención o cualquier consulta dentro de este ámbito, es esencial acudir a una clínica de confianza, para ser atendidos por médicos especialistas con la correspondiente cualificación.

Este es el caso de A2Clínic, donde cuentan con profesionales considerados unos de los mejores cirujanos plásticos en Barcelona. De este modo, garantizan a los pacientes excelentes resultados y tranquilidad durante todo el procedimiento.

Excelente cirujanos plásticos en BCN Escoger un buen cirujano plástico es esencial para que la intervención se realice con éxito y pericia, y así, se puedan obtener los resultados esperados. Aunque se trate de procedimientos que pudieran parecer más sencillos, como la liposucción, la abdominoplastia o la rinoplastia, siempre se habla de una cirugía. Como tal, tiene riesgos que deben ser controlados y un cirujano avalado dará a los pacientes toda la confianza que necesitan a la hora de tomar una decisión importante.

A2Clínic ofrece la posibilidad de contar con dos de los mejores cirujanos plásticos en Barcelona. Uno de ellos es el Dr. Albert Samper, quien obtuvo su especialización en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en la Universidad de Navarra. Este profesional de la cirugía también acumula una amplia experiencia en el sector, trabajando activamente y formando a nuevos cirujanos en una reconocida institución catalana desde el año 2000.

También cuentan con los servicios del Dr. Antoni Roldán, cuya especialización la otorgó la Universidad Autónoma de Barcelona. Este profesional cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, ejerciendo su actividad en diversos hospitales, clínicas y su consulta privada.

Todo tipo de tratamientos faciales y corporales En la clínica A2Clínic, dirigida por estos profesionales, realizan un gran número de intervenciones faciales. Entre estas se encuentra la rinoplastia, mediante la cual se modifica la apariencia de la nariz o se corrigen aspectos que puedan dificultar la respiración. También se encargan de realizar otras intervenciones, centradas en la remodelación de la cara o el cuello, con el fin de eliminar aquellos puntos que no son estéticamente agradables para el paciente. También se incluye la otoplastia, la cirugía del lóbulo de la oreja, la blefaroplastia y el lifting facial.

La cirugía corporal es otra de las especialidades de este centro, llevando a cabo intervenciones quirúrgicas que buscan mejorar el aspecto general del paciente, tratando excesos de piel y de grasa acumulada. Entre los procedimientos que realizan, destacan la abdominoplastia, la gluteoplastia, el lipofilling, la lipoescultura y el lifting de brazos y muslos.

Quienes deseen realizarse alguna intervención estética y buscan un centro médico de confianza, pueden ponerse en contacto con A2Clínic y comprobar que esta clínica posee todo lo necesario para realizar una cirugía plástica exitosa. Desde profesionales cualificados, hasta equipos de última generación.