El Máster en Psicología Clínica en España con AEPSIS

El Máster en Psicología Clínica de AEPSIS se ha convertido en una de las mejores opciones para obtener una titulación superior sobre el manejo de trastornos psicológicos con una descripción de los tratamientos paso a paso y sesión a sesión. Es una formación eminentemente práctica que incide directamente en los conocimientos que los profesionales de la psicología necesitan tener para sentirse confiados y seguros en el desempeño de su trabajo en su consulta de psicología.

La Asociación Española de Psicología Sanitaria (AEPSIS) cuenta con una amplia experiencia formando a profesionales de la psicología y con una oferta formativa extensa de estudios en psicología online. En su plataforma se encuentra tal maestría en psicología clínica, que se puede cursar íntegramente en línea desde cualquier parte del mundo. Muchos profesionales, tanto de España como de Latinoamérica, eligen esta formación superior online por la calidad de los contenidos y por la flexibilidad de horarios. Está diseñada para permitir acceder a ella en el horario que cada profesional le venga mejor.

Máster en Psicología, una formación superior diseñada para profesionales de la psicología La solicitud de atención en salud mental ha visto un incremento exponencial en las últimas décadas. Cada vez más personas piden ayuda a profesionales de la psicología para resolver diferentes problemas psicológicos, manejar mejor sus emociones, mejorar su autoestima, o resolver conflictos en la pareja, familia o trabajo. Esta alta demanda requiere de profesionales cada vez mejor formados y actualizados en las últimas técnicas que se emplean en psicoterapia. Las formaciones de grado en psicología u otras formaciones superiores no siempre ofrecen una formación tan precisa y de tanta calidad focalizada en el ámbito sanitario. Muchos estudiantes finalizan su grado en Psicología y otras formaciones superiores sin un conocimiento amplio sobre cómo manejar diferentes situaciones reales con pacientes en la consulta. La solución que el alumno encuentra en este Máster de Psicología Clínica de AEPSIS será una descripción guiada sobre qué se debe hacer con pacientes que padecen cada uno de los trastornos que acuden con más frecuencia a una consulta de psicología. El alumno de esta formación superior no solo gana conocimientos, sino que aumenta su autoconfianza y la seguridad en sí mismo a la hora de tratar a pacientes reales en su consulta de psicología.

La formación en el Máster de Psicología Clínica aporta grandes beneficios a quien la recibe. Más allá de tener un diploma avalado por una de las principales asociaciones de psicología de España, los alumnos reciben conocimientos específicos y precisos que pueden poner en práctica para obtener una mejoría en el estado de salud mental de sus pacientes.

Fernando Pena, presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria AEPSIS indica que lo que más han valorado los alumnos de las anteriores ediciones de este máster es que encuentran en él una descripción de los tratamientos paso a paso. Además, cada uno de los módulos cuenta con testimonios de pacientes reales que ofrecen sus testimonios sobre su propio trastorno psicológico y sobre qué les ha ido bien en el tratamiento para superarlo. Otro beneficio es que la matrícula del máster se encuentra abierta y el alumno interesado puede comenzarlo inmediatamente tras su inscripción.

Otra cosa que destaca Fernando Pena es que los alumnos de este máster han valorado mucho la opción de su módulo práctico. En el módulo práctico, los estudiantes hacen prácticas supervisadas con pacientes reales. Es lo más próximo al ejercicio real de la profesión en psicología. El contacto directo con pacientes reales proporciona una experiencia que no ofrecen todas las formaciones superiores en el área clínica. Este módulo práctico se puede realizar desde cualquier parte del mundo.

Actualmente, el Máster tiene una promoción de descuento de 400 euros, y además ahora AEPSIS regala a todos los alumnos del máster la cuota de socio de la asociación durante 2 años, lo que les permite acceder de forma gratuita a todas sus conferencias de psicología de todos los jueves del año, además de a todos los congresos de AEPSIS y las grabaciones de todos los congresos y conferencias pasadas.

Dónde estudiar un Máster en Psicología Clínica AEPSIS se ha adaptado a la realidad de la sociedad actual, en la que muchos profesionales no cuentan con tiempo suficiente para acudir a extensas formaciones presenciales de psicología. Por ese motivo ha diseñado el Máster de Psicología Clínica que permite acceder a todos los contenidos en cualquier momento e ir avanzando por ellos en el orden y velocidad que el alumno prefiera.

Esta formación superior se realiza completamente en línea, por lo que es una maestría ideal para compaginarlo con otros estudios o con un horario laboral. El alumno tiene acceso a todos los contenidos desde el mismo momento de su matrícula. El máster tiene una duración de 600 horas y consta de 25 módulos, una vez completado el máximo de horas y de módulos, el profesional recibirá su título de Máster en Psicología Clínica emitido por la Asociación Española de Psicología Sanitaria AEPSIS.

Los alumnos cuentan con un tutor de apoyo que va resolviendo todas las dudas que se formulen a lo largo de los módulos del Máster. Los tutores de AEPSIS son profesionales de la psicología con más de una década de experiencia tratando a pacientes. Además, el aula virtual cuenta con foros para que los alumnos interactúen con otros estudiantes y compartan sus propias experiencias vinculadas con cada uno de los módulos. La comunidad que crean tutores y estudiantes potencia la motivación de cara al estudio.

En este Máster participan profesores que son psicólogos expertos internaciones en psicología sanitaria que ofrecen lecciones claras sobre cómo se debe actuar en la consulta de psicología. Es un máster basado en una selección de vídeos formativos, manuales, foros de ejercicios y actividades. Todo con acceso 100% online.

La Asociación Española de Psicología Sanitaria (AEPSIS) ofrece este máster de forma online, el cual comprende de un itinerario formativo, fundamentado en los aspectos de la práctica clínica y psicoterapia.