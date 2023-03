La nueva Guía ‘Invertir en el País Vasco 2023’ se difundirá en más de 157 países para atraer inversiones extranjeras a Euskadi

Según los autores de Sayma Consultores que han elaborado esta guía, expertos asesores en inversiones internacionales, los inversores extranjeros valoran especialmente en Euskadi su sólido sector industrial, su clara apuesta por la innovación y la industria 4.0, su buena conexión logística, su talento, así como el hecho de contar con un régimen fiscal propio con autonomía financiera y gran calidad de vida La elaboración de esta guía, única e inédita, ha supuesto cientos de horas de investigación y recopilación por parte de profesionales expertos de Sayma Consultores para extractar los principales potenciales mercantiles, fiscales, sectoriales y laborales que hacen más atractiva a la Comunidad Autónoma Vasca para inversores extranjeros.

Se distribuirá a través de la red internacional de asesores de inversión HLB, con presencia en más de 157 países.

Hoy se ha presentado en San Sebastián la guía ‘Invest in the Basque Country 2023 – Invertir en el País Vasco 2023’ , un documento único y exclusivo dirigido a las empresas de todo el mundo con el objetivo de atraer su inversión hacia la Comunidad Autónoma Vasca. La presentación ha contado con la asistencia de Marco Donzelli, CEO de la red Internacional de asesores de inversión HLB; Aitor Urzelai, director general de la SPRI; y Borja Hermida, socio responsable del área Internacional de Sayma Consultores, entidad autora de la guía. Asimismo, representantes de grupos de auditores, asesores tributarios y consultores de diferentes países se han conectado online para conocer el documento.

La guía ‘Invest in the Basque Country 2023’ es un documento único en sus características, que en su quinta edición recoge las cualidades diferenciales de Euskadimás interesantes para atraer inversiones de empresas extranjeras; así como aspectos relativos a la normativa laboral, mercantil, contable y fiscal de la Comunidad Autónoma Vasca.

Desde SAYMA subrayan que el País Vasco resulta atractivo para la implantación de empresas extranjeras por diferentes motivos, destacando la solidez del sector industrial, su polo de competitividad, la clara apuesta por la innovación e industria 4.0, el hecho de ser un territorio bien conectado, con talento, con régimen fiscal propio y autonomía financiera, y con gran calidad de vida. "Por tanto, los esfuerzos han de dirigirse a visibilizar estas cualidades en diferentes foros internacionales para hacernos receptores como un territorio interesante para implantarse, no sólo para inversión europea, sino también para inversión de fuera de Europa", ha subrayado Borja Hermida, responsable del área Internacional de Sayma.

El documento está disponible en castellano e inglés, en formato impreso y digital y,para su difusión, Sayma se apoyará en la red de asesores HLB Internacional, de la que forma parte. Se trata de uno de los principales grupos de auditores, asesores tributarios y consultores del mundo, con presencia en más de 157 países. "Con la publicación ponemos a disposición de todos los despachos y miembros una guía con la información del cumplimiento para implantarse en Euskadi y nos ponemos a su disposición para el asesoramiento y acompañamiento en todo el proceso. Está guía es un mecanismo más para posicionar la economía vasca como una economía global", ha subrayado Borja Hermida.

La ‘Guía Invertir en el País Vasco’ surgió en 2019, año de su primera edición, cuando Sayma apostó por su elaboración y difusión ya que no existía un documento similar que fuera más allá de los datos macro, las razones para invertir o las empresas clave. "Aprovechando que teníamos el conocimiento técnico sobre normativa laboral, mercantil, contable y fiscal de nuestros técnicos nos pareció la mejor manera aportar y compartir nuestro conocimiento al objeto de crear un documento que pudiera resultar de guía de ayuda para todas aquellas empresas interesadas en implantarse en el País Vasco", ha explicado Borja Hermida.

"Nos consta que los despachos de la red HLB hacen uso del libro a la hora de considerar la internacionalización y la externalización de sus empresas clientes, además del uso que le dan algunos clústeres y clientes internacionales que muestran interés de inversión en País Vasco", ha agregado.

Según ha señalado el socio responsable del área Internacional de Sayma, normalmente las empresas extranjeras llegan al País Vasco a través de procesos de compra en otras empresas, "pero también se introducen en el mercado mediante la firma de contratos de agencia/distribución con terceros, contratación laboral de agentes o personal para desarrollo de funciones internas dentro del grupo, constituciones de filiales para el desarrollo de la actividad en España y Europa, o la figura del representante fiscal para empresas no europeas, entre otras casuísticas".

Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el pasado año se multiplicó por siete la inversión extranjera en Euskadi, con 2.275 millones captados de enero a septiembre de 2022. La mayor inversión se produjo en los sectores de construcción aeronáutica, espacial y su maquinaria, con 1.085,8 millones de euros

Por otro lado, Borja Hermida ha explicado que también está la empresa vasca que necesita asesoramiento en el extranjero, "ya sea en cuestiones legales y/o fiscales (contratos de agencia, distribución, procesos de compra, DUE Diligence, análisis fiscal desde el punto de vista IVA, aplicación de Convenios de Doble Imposición, política de Precios de Transferencia, constitución de filiales, etc.". En este sentido, ha señalado que el hecho de que Sayma forme parte de la red internacional HLB "nos permite dar una respuesta rápida y segura a nuestros clientes, algo que hemos hecho en países como: Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal, México, Colombia, Perú, Estados Unidos, Malasia, o Emiratos Árabes Unidos".