La tienda de patinetes eléctricos en Madrid donde es posible comprar o reparar vehículos eléctricos, HTO Urban Mobility

La crisis ambiental que atraviesa el mundo genera transformaciones en las empresas.

Uno de los sectores que se encuentra en este proceso de cambio es el del transporte. En este ámbito, la intención es reducir las emisiones de gases contaminantes y el alto consumo de combustible que producen los automóviles.

Por este motivo, el mercado impulsa como alternativa los vehículos a batería. En HTO Urban Mobility, se dedican a la venta y reparación de patinetes eléctricos en Madrid. Esta opción no solo cuida el medioambiente, sino que también garantiza confort y flexibilidad para movilizarse.

Las marcas con las que trabaja HTO Urban Mobility establecen una compra segura Son cada vez más los ciudadanos que se comprometen a realizar acciones en pos de beneficiar al planeta y a los diversos ecosistemas que habitan en él. Una de las estrategias más comunes del último tiempo se relaciona con la movilidad. El porcentaje poblacional que cambia su coche tradicional por un patinete eléctrico sigue en aumento y ya no es una casualidad, sino una realidad.

En HTO Urban Mobility, disponen de un amplio catálogo que se compone de diferentes tipos de patinetes eléctricos. Cada producto de la compañía cuenta con una certificación del Departamento de Tránsito de España y de autoridades de la Unión Europea. A su vez, todos los patinetes tipo B que no superan la velocidad de 25 km/h tienen la posibilidad de circular libremente sin necesidad de matriculación, permiso o seguro.

El servicio de reparación de patinetes eléctricos, una marca registrada de HTO Urban Mobility La conciencia ambiental llegó al sector del transporte y provocó una revolución que se observa no solamente en la compra de patinetes eléctricos, sino también en el plano de las reparaciones. El mantenimiento de estos vehículos se encuentra en auge y representa una de las tareas más importantes de HTO Urban Mobility.

Los arreglos más demandados por los conductores son las fallas en las ruedas, frenos, luces, baterías y suspensiones delanteras y traseras.

El servicio de reparaciones de la empresa alcanza a toda la península española y se puede iniciar llenando un formulario online. En dicha solicitud, la persona tiene que anotar sus datos, informar las fallas del patinete e indicar si necesita que un representante de la compañía vaya a buscar el vehículo.

A través de un servicio técnico de calidad, el equipo de profesionales de la firma busca poner en condiciones los patinetes eléctricos en el menor tiempo posible y a un precio accesible. Con la sostenibilidad empresarial como bandera, HTO Urban Mobility tiene por objetivo promover un cambio de paradigma en la ciudadanía. Los patinetes eléctricos que venden y reparan son una alternativa de transporte amigable con el medioambiente y de fácil manejo (apto para todas las edades).