¿Por qué el 2023 es el mejor momento para instalar placas solares? según Revista Energía y Autoconsumo

El autoconsumo es la manera de producir su propia electricidad para el consumo propio de una vivienda o negocio Para empezar, se necesita saber cómo funciona lainstalación de placas solares, entender cómo producen electricidad los paneles y cómo elegir las placas más adecuadas para su vivienda.

¿Cómo funcionan las placas solares?

Las placas solares están cubiertas de células fotovoltaicas. Fabricadas de silicio (un material semiconductor que contiene electrones). A esto, se le añade fósforo y Bohr para que el sensor tenga un terminal positivo y otro negativo (como una pila eléctrica).

Una vez hecho esto, los fotones de la luz solar hacen fluir los electrones en el sensor fotovoltaico. Es entonces cuando se crea una corriente eléctrica. Para que esta corriente pueda ser utilizada, la placa debe estar conectada a un inversor o a una batería.

A la salida del panel la corriente es continua, hay que transformarla en corriente alterna (de lo contrario no se puede utilizar en casa). Es el inversor fotovoltaico el que convierte la corriente.

¿Cuál es el precio de una instalación de placas solares?

El precio de una instalación de paneles fotovoltaicos va a depender de la potencia que se vaya a instalar. Esto significa que para pagar el precio correcto es necesario dimensionar perfectamente la instalación.

No debe ser demasiado potente. De lo contrario, pagará más y no podrá utilizar toda la electricidad que produzca. Aun así, ahorrará dinero, pero el retorno de la inversión será más largo.

En el caso contrario, si no es lo suficientemente potente, no se aprovechará todo su potencial de ahorro. Hay que tener en cuenta que en este caso se puede añadir placas solares más adelante.

Por tanto, es preferible empezar con una potencia pequeña e ir desarrollando la instalación. Pero lo mejor es tener el dimensionamiento perfecto desde el principio.

¿Qué potencia elegir para el autoconsumo?

Es sencillo, se necesita que la potencia se adapte al máximo a sus necesidades anuales de kilovatios-hora (kWh). Esto se puede encontrar en la información de la factura de la luz.

¿Cómo elegir las placas solares?

No es fácil saber qué placas solares elegir entre las muchas que hay en el mercado.

1- Hay tres tipos de células

- Células amorfas

Las células amorfas se fabrican aplicando finas capas de silicio amorfo (no cristalino) a distintas superficies.

Son las menos eficientes y las más baratas de fabricar de los tres tipos, pero se utilizan más por su flexibilidad.

- Células policristalinas

Como la producción y el corte de células monocristalinas produce residuos semiconductores en polvo, se ha introducido un método alternativo para producir células diferentes cortando escamas continuas de material policristalino en bloques rectangulares.

Este método es menos eficaz y ligeramente más barato que las células monocristalinas. También tienen que instalarse en un bastidor rígido.

- Células monocristalinas

Tienen la mejor eficiencia y también son más estéticas. Para hacer su elección, debe tener en cuenta tres criterios:

El rendimiento, se aconseja que no baje del 18%.

La potencia, en función del tamaño de la instalación.

Las garantías propuestas. 2- ¿Qué inversor elegir?

El inversor es la caja que permite transformar la corriente continua producida por la instalación fotovoltaica en corriente alterna. Sin él, los electrodomésticos no pueden utilizar la electricidad fotovoltaica.

Existen varios tipos de inversores:

Un inversor de cadena o inversor central se conecta en serie a todos los paneles solares. Esto significa que, si una sombra cubre uno de ellos, se detiene toda la producción de electricidad.

Si no puede evitar las sombras en el tejado, puede tener un gran impacto en su rentabilidad. No se preocupes, hay varias soluciones.

Microinversores

Es como un inversor, pero más pequeño. Se fija debajo del panel, lo que significa que cada placa es independiente. Así, si uno de sus colectores solares está a la sombra, los demás siguen produciendo electricidad. También puede tener un microinversor para dos paneles.

Así que se puede decir que la producción de una instalación fotovoltaica es mayor con microinversores. Hablando de producción, hay que fijarse en esto antes de seguir adelante.

¿Qué factores influyen en el rendimiento de las placas solares?

‍En la instalación de placas solares eficientes intervienen varios parámetros. Los principales parámetros son:

El nivel de luz solar y el clima de la zona.

La exposición de las placas solares.

La orientación de los módulos.

Los posibles obstáculos que puedan bloquear los sensores. Independientemente de la orientación de las placas, la pendiente es importante. Una inclinación de 30° es deseable, pero no siempre es posible.

Que una placa esté bien hecha no significa que vaya a ahorrar dinero. Lo más importante es que tenga un alto nivel de autoconsumo. Si se quiere ser autosuficiente, también se debe tener un alto nivel de autoconsumo.

Autoproducción y autoconsumo

Las tasas de autoconsumo no deben confundirse con las tasas de autoproducción. La tasa de autoconsumo es simplemente la relación entre la electricidad consumida y la electricidad producida.

En cambio, la tasa de autoproducción es el grado de autonomía del hogar con respecto a la red eléctrica. En pocas palabras, es la relación entre la electricidad que se produce y la cantidad total consumida.