​Falta de relevo generacional en el transporte: el 70% de camioneros ya pasa de los 50 años

La próxima década será crítica para asegurar el relevo generacional en el sector del transporte profesional, puesto que el 72% de los conductores en activo en España supera ya los 50 años. Se agrava así la acuciante falta de profesionales en nuestro país. De hecho, cada año, alrededor de 20.000 puestos de conductor de transporte profesional se quedan vacantes, a pesar de ser un sector estratégico en nuestro país, pues el 90% de las mercancías se mueven por carretera. De ahí la necesidad de buscar soluciones que aseguren la llegada de mano de obra cualificada y, muy especialmente, abrir la profesión a colectivos tradicionalmente menos interesados.

En el caso de las mujeres, la presencia de conductoras profesionales todavía es muy escasa. Nuestro país apenas supera el 2%, mientras que en el conjunto de Europa no llega al 3%, según el informe de IRU (Organización Internacional para el Transporte por Carretera).

Programa WoMAN

Con el fin de paliar no sólo el déficit de representatividad y diversidad en el transporte profesional, MAN ha desarrollado su programa de becas WoMAN, que cumple su tercera edición, con un doble objetivo: aumentar la presencia de las mujeres como conductoras profesionales y colaborar en la falta de choferes que sufre el sector.

Para ello, este proyecto pionero consiste en una ayuda económica a 10 becadas por edición, destinada a sufragar el 70% de los costes de la obtención del permiso de conducción de camiones, ya sea el C para rígidos o el E para articulados, además del Certificado de Aptitud Profesional para el transporte.

Además, WoMAN no solo genera cantera al volante. El recorrido culmina con una formación teórica y dinámica con los cursos de conducción MAN Profidrive, para que las becadas desarrollen sus habilidades al volante y así conduzcan de una forma más segura, eficiente y sostenible.