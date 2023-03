España: el 70% de la población entre 50 y 69 años ve poco probable tener cáncer de colon

El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. En España, hay un diagnóstico de cáncer cada dos minutos y se calcula que para el 2030 habrá más de 330.000 casos nuevos.



Con el objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia en 2030, el gran objetivo de la iniciativa "Todos Contra el Cáncer", es necesario trabajar en aspectos como la prevención, la investigación y en la detección precoz, ya que mejora el pronóstico del 30% de los casos de cáncer.

En España, el cáncer de colon es el de mayor incidencia en hombres y mujeres (41.646 nuevos casos diagnosticados en 2022). Por ello, resulta fundamental incrementar el conocimiento de los factores de riesgo del cáncer de colon para mejorar la prevención y aumentar la participación en los programas de cribado poblacional. Igual de importante es trabajar para que la población general conozca los beneficios de la detección precoz del cáncer colorrectal a través del Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), ya que 9 de cada 10 personas sobrevivirían al cáncer de colon si se detectara precozmente.

La Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon, ha presentado el “Estudio sobre Programas de Cribado Poblacional de Cáncer Colorrectal”, con el objetivo de conocer la percepción y las actitudes que la población de 50 a 69 años tiene en torno a los programas de cribado de esta enfermedad.

Durante la presentación del estudio, a cargo de la Dra. Mariluz Amador, directora médica de la Asociación, se ha celebrado también una mesa de diálogos en la que han participado el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria, la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) y Europa Colon.

Entre las principales conclusiones extraídas del estudio, destacan que el 97,6%, conoce o ha oído hablar de este tipo de cáncer. Sin embargo, tal y como destacó la Dra. Mariluz Amador, “un 69,5% de los participantes en el estudio considera bajo o muy bajo el riesgo personal de un posible diagnóstico de cáncer colorrectal a lo largo de su vida, por lo que el reto principal en torno a esta enfermedad pasa por seguir trabajando en la divulgación de los factores de riesgo, en la prevención, y en animar a la participación en los programas de detección precoz”.

En la mesa de diálogo, el vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jordi Dalmases, puso foco en el papel sanitario que tienen los farmacéuticos comunitarios en la red de farmacias, como espacios de concienciación, educación sanitaria, información y cribado para la detección precoz y prevención de cáncer de colon.

Por su parte, Javier Carrasco, presidente de la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria se centró en su rol como agente de prevención y promoción de la salud para concienciar a la población diana sobre factores de riesgo y promover la participación en los programas de cribado.

Por último, el Dr. José Reyes, vocal de la AEG y presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares, abordó las consecuencias de no participar en los programas de detección precoz con diagnósticos de tumores en estadios más avanzados y animó a la población de riesgo a participar en los programas de cribado. Luis Miguel de la Fuente, presidente de Europa Colon, trasladó la importancia de atender las necesidades y las mejoras en la calidad de vida de las personas con cáncer de colon.

Barreras y desigualdades en el acceso a las pruebas de cribado

Según los datos del informe realizado por el Observatorio Contra el Cáncer de la Asociación, el 82,4% de las personas encuestadas conoce los programas de cribado de cáncer de colon y, un 87%, el Test de Sangre Oculta en Heces. De hecho, el 62,5 % confirma haberse sometido a la prueba, bien dentro del programa de cribado o bien de manera individual.

Entre las personas que no han realizado el TSOH, los principales motivos tienen que ver con la falta se síntomas o encontrarse bien de salud (39,6%), no haber recibido la invitación oficial para ello (39,9%), olvido o dejadez (28,6%) y el deseo de mantenerse alejado de los centros médicos en este contexto de pandemia (24.9%), así como la saturación percibida en la sanidad pública. (22,1%) Todas las personas de riesgo medio, es decir, entre 50 y 69 años, tienen derecho a poder participar en los programas de cribado del cáncer colorrectal. Este derecho solo estará garantizado cuando los programas de cribado poblacional de este cáncer alcancen una cobertura (entendida como invitación a participar) cercana al 100% de la población diana. Sin embargo, actualmente, hay comunidades autónomas en España donde su población no tiene cubierto este derecho.

Por ello, es necesario continuar reforzando el mensaje de la necesidad de la detección precoz y seguir profundizando en la educación sobre los factores de riesgo asociados este cáncer: la edad, el sedentarismo, una mala alimentación consistente en dietas ricas en grasas animales (carnes rojas) y pobres en fibra (fruta y verdura), así como el consumo de tabaco y alcohol.

La Asociación presenta la campaña “Mueve el culo”

Ante esta realidad, la Asociación Española Contra el Cáncer ha presentado la campaña “Mueve el culo” animando a la población a adoptar hábitos de vida saludables y a participar en los programas de cribado implantados en España, porque si se detecta a tiempo, el cáncer de colon puede curarse en el 90% de los casos.

Con el objeto de concienciar sobre la relación que tienen el sedentarismo, el sobrepeso y la edad, con el desarrollo del cáncer colorrectal, la campaña incita a realizar ejercicio físico, cuidar la alimentación y participar en los programas de detección precoz si se tienen entre 50 y 69 años.

Es importante recordar, además, que el TSOH es una prueba no invasiva, rápida e indolora que trata de determinar la presencia de sangre no visible en las heces con el objetivo de detectar a tiempo pólipos o lesiones en el colon que podrían derivar en un tumor maligno. El test se realiza sobre una muestra que el paciente recoge cómodamente en casa con un kit diseñado para este fin. Es una prueba higiénica, nada intrusiva y sin riesgos.