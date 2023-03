Toyota bZ4X, primer vehículo eléctrico de batería desarrollado por Toyota

El bZ4X está disponible en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España desde 48.650 €. Esto supone el lanzamiento de la familia bZ —Beyond Zero— de modelos 100% eléctricos y cero emisiones, que llega a España con una gama formada por dos opciones de tracción, delantera o total, y dos acabados entre los que elegir —Advance y Style Plus—, que se pueden combinar con ambos sistemas de tracción.

El nivel de equipamiento Advance ofrece el equilibrio entre tecnología y diseño. Incorpora de serie elementos como llantas de aleación de 18 pulgadas, sistema multimedia Toyota Smart Connect con pantalla de 12,3 pulgadas, tapicería de tela y cuero sintético, asientos delanteros con calefacción, el del conductor con ajustes eléctricos, faros delanteros Bi-LED, cargador inalámbrico de smartphone, cristales traseros oscurecidos, portón del maletero con apertura y cierre eléctricos, y sensores de aparcamiento delanteros y traseros, entre otros muchos.

El acabado Style Plus por su parte lleva el diseño del bZ4X un paso más allá gracias a su carrocería bitono y sus llantas de aleación de 20 pulgadas. A nivel equipamiento supone todo lo que incluye la versión Advance más: ajuste dinámico de luces de carretera (AHS), detector de ángulo muerto, asistente de salida segura (SEA), cámara de visión 360º, techo solar panorámico y barras de techo. Además, los faros en lugar de ser Bi-LED son Multi-LED.

El nuevo bZ4X no es una adaptación de ningún modelo existente, sino que se ha desarrollado desde cero. Es el primer miembro de una serie de modelos bZ que se desarrollarán en base a una nueva plataforma específica para vehículos eléctricos.

Así, la nueva plataforma eTNGA integra la batería en el chasis, de forma que aquella quede completamente bajo el piso del vehículo. El resultado es un bastidor firme y muy rígido, y un bajo centro de gravedad, unos factores definitorios de la estabilidad y el dinamismo de bZ4X. Gracias al diseño modular, eTNGA se puede adaptar fácilmente para su uso en un amplio abanico de modelos, desde segmentos más compactos a más grandes.

La calidad y el rendimiento de bZ4X se basan en la experiencia de Toyota en la tecnología de vehículos electrificados, líder en el mundo gracias a una trayectoria de más de un cuarto de siglo. Toyota ha colaborado con Subaru como socio de desarrollo para bZ4X, beneficiándose de su reconocida experiencia en ámbitos como los sistemas de tracción total.

El bZ4X está disponible en versiones con tracción delantera y total. El modelo con tracción a las ruedas delanteras cuenta con un eje eléctrico eAxle de 150 kW que desarrolla 204 CV, y un par máximo de 265 Nm. El modelo de tracción total dispone de un eAxle de 80 kW en cada eje, con una potencia combinada de 218 CV y un par de 336 Nm. El rendimiento todoterreno se basa en el sistema de tracción total X-MODE, que ofrece total seguridad y estabilidad sobre superficies deslizantes, como barro o nieve.

La batería de iones de litio que alimenta el motor o los motores eléctricos tiene una capacidad de 71,4 kWh y consta de 96 celdas, que cuentan con refrigeración líquida y se monitorizan por separado, en busca de indicios de anomalías o deterioro. Toyota garantiza que mantendrá al menos el 70% de su capacidad hasta 8 años o 160.000 kilómetros, con la garantía de fabricación de vehículo eléctrico original, y hasta 10 años o 1 millón de kilómetros gracias a la garantía ligada al Servicio de Chequeo Integral del Sistema Eléctrico —Electric Vehicle Health Check (EVHC)—, que se activa con el programa Toyota Relax —revisión anual que amplía la garantía oficial año a año hasta los 10 años—. La carga rápida de la batería en corriente continua (CC) a 150 kW permite obtener hasta el 80% de capacidad en sólo 30 minutos, en condiciones normales de temperatura.



El nuevo SUV 100% eléctrico de Toyota incorpora la última versión (3ª generación) de Toyota Assist, el conjunto de sistemas de seguridad y ayuda a la conducción, que permiten evitar un accidente o mitigar sus consecuencias. Entre las mejoras sobresalen una cámara de mayor resolución, mayor amplitud y doble de alcance, un radar con un sensor más potente, y un sistema de detección del nivel de atención del conductor de nuevo desarrollo.

Por otro lado Rumbo Zero, es el podcast de Toyota España en el que se da voz a personas y empresas que, como Toyota, tratan de aportar valor a la sociedad a través de proyectos cuyas líneas estratégicas siempre tienen en primer lugar el respeto, y cuidado del medio ambiente. Presentado por Mario Picazo, meteorólogo, profesor de cambio climático y comunicador con dilatada experiencia en diferentes medios, el nuevo podcast de Toyota permitirá conocer historias inspiradoras, abordando temas como la sostenibilidad, la movilidad y la electrificación, además de los retos de futuro a los que se enfrenta la sociedad.

Rumbo Zero, está disponible en la web de Toyota España, el canal de Youtube de Toyota España, y plataformas de podcast como Spotify o Ivoox, contará con seis episodios en su primera temporada, de los que los dos primeros ya están disponibles.

