¿Cómo obtener el préstamo adecuado para tu coche?

Si tienes entre ceja y ceja la idea de comprar un coche nuevo, ya sea porque es la primera vez que lo haces, o porque es momento de cambiar el que tienes actualmente, la pregunta más importante que debes responder es cómo vas a pagarlo.

Mientras que algunas personas tienen suficiente dinero ahorrado para hacer el pago de contado, y otros incluso optan por solicitar ayudas gubernamentales para esta finalidad, la mayoría tendrá que recurrir a préstamos.

Existen muchos productos financieros distintos, otorgados por un puñado de entidades, por lo que debes tomarte en serio este proceso si quieres optar realmente por la mejor opción. A continuación te brindamos algunos datos sobre cómo se maneja actualmente este mercado en el país, y cómo encontrar el financiamiento adecuado.

¿Qué son los préstamos “coche”?

Los préstamos "coche", como suele conocerse este tipo de financiamiento, no son más que el dinero otorgado por entidades con el objetivo de ayudar al cliente a financiar su vehículo. Al igual que la mayoría de los productos financieros actuales, estos pueden obtenerse tanto en oficinas como a través de Internet.

Los mismos se caracterizan por brindar aportes significativos (entre 75.000 € y 90.000 € actualmente), TIN y TAE variable (según la antigüedad del vehículo), plazos de devolución de hasta 8 años, e incluso la posibilidad de elegir el importe de las cuotas.

Los préstamos para coches otorgados por entidades financieras son (en promedio) más baratos que el financiamiento que brindan las concesionarias. Mientras que la automovilística buscará obtener los máximos rendimientos en el proceso de venta, el banco no tiene “intereses ocultos” en este tipo de operaciones.

Sin embargo, los expertos destacan el problema detrás de los préstamos bancarios: nada asegura que la entidad te otorgue el préstamo, especialmente en el contexto actual, donde las condiciones para solicitar financiamiento se estarían volviendo más estrictas.

Requisitos necesarios

Al igual que ocurre con otros préstamos de importe significativo, las entidades solicitan información adicional para crear un perfil preciso sobre el solicitante, determinando el importe máximo a ofrecer. Entre las condiciones más comunes se encuentran:

● Ser mayor de edad y contar con DNI en vigor. ● Ser cliente de la entidad. ● Declaración de ingresos/patrimonio. ● Información fiscal. ● Garantías, como la domiciliación de nómina o pensión. ● Tipo de contrato laboral.

Dependiendo de la entidad en la que realices la solicitud, es posible que existan otros requisitos, como por ejemplo, no estar incluido en ficheros de morosos.

Entidades más relevantes

Si bien muchas entidades brindan préstamos con importes altos, no son tantas las que ofrecen financiamiento diseñado específicamente para la compra de un coche. La mayoría de las entidades que lo hacen son aquellas de larga trayectoria, capaces de ofrecer grandes cantidades de dinero con un riesgo mínimo.

Algunos de los productos disponibles (al momento de la redacción) son los siguientes:

● Abanca, con un importe máximo de 60.000 € y un plazo de hasta 8 años. ● Santander, con un importe máximo de 90.000 € y un plazo de hasta 7 años. ● BBVA, con un importe de hasta 75.000 € y un plazo de hasta 8 años. ● Kutxabank, con un importe de hasta 75.000 € y un plazo de hasta 10 años.

En la mayoría de las entidades que listamos no podrás solicitar un importe superior al precio del coche que quieres comprar, por lo que tendrás que haber elegido el modelo antes de solicitar el financiamiento.



Asegúrate de estudiar tus finanzas adecuadamente antes de incrementar tus niveles de deuda de manera exponencial.