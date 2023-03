Medir la reputación 'en tiempo real' de partidos y candidatos durante las elecciones del 28 de mayo, con el servicio de Hallon

La combinación de Hallon Live News, Hallon Now y Hallon Reports con Data Studio supone un ecosistema perfecto en un proceso electoral.

El ritmo frenético de una campaña electoral exige a los equipos de los candidatos saber en todo momento los mensajes que emiten sus competidores y poder decidir rápidamente si deben contestar o no en cada caso. También necesitan medir cómo están llegando los mensajes, propios y ajenos, al electorado y su efecto sobre la reputación de los diferentes candidatos. La reputación de una figura política influye directamente en la intención de voto del ciudadano. La clave está en medir, medir y volver a medir.

Para ello, se requieren soluciones que envíen la información filtrada y en tiempo real, con especial atención a las apariciones en los medios audiovisuales, y herramientas que muestren en tiempo real su reputación, acorde a la presencia mediática.

De cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, Hallon ha creado un servicio que combina sus últimas y más modernas soluciones en Inteligencia de Medios, adaptadas para medir la reputación mediática, tanto antes como durante o después de las elecciones.

Hallon Now Seguimiento de medios creado a medida, con los soportes elegidos por cada cliente y con alertas al móvil con la información más relevante.

Hallon Reports - Data Studio Análisis cualitativo personalizado, con múltiples KPI que aportan una perspectiva completa del posicionamiento mediático. Un dashboard online que se actualiza constantemente con cada nueva noticia que se publica.

Hallon Live News Un servicio único en el mercado europeo, que envía el contenido audiovisual de interés a los departamentos de comunicación, apenas 2 minutos después de haberse emitido, y filtrado y comentado por un periodista. Imprescindible para analizar, en tiempo real, contenido audiovisual relevante.

Hallon ha puesto en marcha una página especial con la información referente a este servicio de inteligencia de medios.

¿Qué es Hallon? Hallon es una firma de Media Intelligence en la que un equipo multidisciplinar de ingenieros en tecnología en IA y bases de datos, documentalistas y expertos en comunicación da soporte a la demanda de análisis avanzado de los clientes. Hallon es una compañía del sector independiente, española y forjada con el capital de sus fundadores y el esfuerzo del equipo de profesionales que conforman la compañía. La compañía monitoriza y analiza más de 900 medios escritos nacionales, y los principales diarios y revistas europeas y latinoamericanas, así como más de 80.000 medios digitales en todo el mundo, de los cuales 20.000 son españoles, las principales redes sociales y 200 canales de radio y televisión. Hallon está presente en Panamá, Colombia, Estados Unidos y España.