Complicaciones y soluciones que deben aplicarse en la cirugía mamaria, por la Clínica Pilar de Frutos

Con resultados óptimos tanto en salud como en el aspecto estético, lo más importante a la hora de optar por una operación de aumento de pecho es encontrar un médico cirujano plástico especialista que asegure el éxito de la intervención.

En Madrid, la Clínica Pilar de Frutos, especializada en cirugía plástica y medicina estética, ofrece intervenciones poco invasivas y de rápida recuperación de manos de un equipo de profesionales de alto nivel.

La doctora de Frutos es la mejor cirujana plástica de Madrid y con más de 5.000 intervenciones es especialista en cirugía de mamas o mamoplastias y realiza varios tipos de intervenciones quirúrgicas para mejorar el aspecto estético de las mamas. También interviene en algunos casos debido a algún problema médico, corrige secuelas de operaciones anteriores y ofrece todo tipo de soluciones para verse y sentirse bien.

¿Qué tipos de mamoplastia existen? Con 10 años de experiencia en cirugías mamarias o mamoplastias y más de 5.000 procedimientos realizados en el área, la doctora de Frutos ofrece un trato cercano a quienes acuden a ella con la necesidad de mejorar su salud o su aspecto físico. En la página web de la clínica de cirugía plástica y medicina estética Pilar de Frutos, los usuarios pueden acceder a información muy valiosa sobre la cirugía mamaria y cómo puede solucionar los problemas derivados de intervenciones anteriores en otras clínicas no profesionales.

Pilar de Frutos explica cómo la mayoría de las dudas que plantean sus pacientes se refieren al aumento y la elevación de pecho o mastopexia, además aclara lo siguiente: “evidentemente, cada caso es personal y el resultado definitivo siempre será una combinación entre el pecho y la anatomía que nuestra paciente tenga. La recuperación de un aumento de pecho en nuestra clínica suele ser bastante rápida. Vemos pacientes que prácticamente no tiene ninguna molestia y se recuperan rápidamente, esto es gracias a nuestro Método Exclusivo de Rápida Recuperación que ayuda además a obtener resultados naturales e inmediatos”.

En la Clínica de Cirugía y Medicina Estética de Pilar de Frutos se realizan intervenciones quirúrgicas centradas en los pechos y cuentan con distintos tipos de cirugía mamaria.

Aumento de pecho Pilar de Frutos sabe que el pecho es el mayor signo de feminidad en la mujer, por eso, quiere que sus pacientes se sientan bien tanto con el tamaño como la forma.

Elevación de pecho o mastopexia Con la mastopexia, Pilar de Frutos pretende elevar el pecho y recuperar su firmeza tras haberla perdido por el paso del tiempo, un embarazo, cambios de peso o el propio desarrollo del pecho. Además de elevar el pecho, si se quiere aumentar, se puede colocar una prótesis de silicona.

Reducción de mamas La reducción de pecho supone una gran satisfacción para las pacientes, ya que su salud y estética mejoran, favoreciendo así una mejor calidad de vida.

Mamas tuberosas Pilar está especializada y cuenta con experiencia en la corrección de mamas tuberosas. Para poder corregir esta malformación, se lleva a cabo una cirugía reconstructiva con una técnica compleja, donde por lo general es necesario implantar una prótesis mamaria.

Recambio de prótesis El hecho de someterse a una cirugía mamaria pésima o una mala indicación médica de personal médico no cualificado provoca unos resultados insatisfactorios por una mala imagen estética e incluso por unos resultados que pueden perjudicar a la salud.

La importancia de la valoración En Pilar de Frutos la prioridad es analizar exhaustivamente la anatomía de cada paciente, para que el resultado sea satisfactorio tanto en tamaño como en la forma, también en cirugías de mama más específicas como pueden ser la de reducción de pecho, que supone un gran alivio; la de corrección de tuberosidades o asimetrías y la elevación o mastopexia.

El trabajo con prótesis de alta gama, el compromiso con la naturalidad de los resultados, un trato cercano y un Método Exclusivo de Recuperación (MER: sistema exclusivo de cicatrización asistida por láser) que abarca coaching estético y control de estrés, hacen de la Clínica Pilar de Frutos una de las mejores opciones a elegir cuando se trata de someterse a una cirugía mamaria.