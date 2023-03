Malacopa llega a Madrid con chilaquiles directo a casa

La comida mexicana ha ganado su espacio en España, debido al gran aumento de las personas que desean disfrutar de esta gastronomía. En consecuencia, también ha crecido el número de locales mexicanos que han decidido abrir sus puertas en todo el territorio español.

Uno de estos es el de la firma Malacopa, la cual ha decidido dar a conocer su servicio de envío a domicilio en Madrid llevando auténtica comida callejera mexicana directamente a la puerta de casa. En este, uno de los platos más solicitados por su gran sabor es el de los chilaquiles a domicilio, un plato tradicional de la cocina mexicana que se compone de tortillas de maíz cortadas en triángulos y fritas recién hechas en aceite (mejor conocidos como totopos), bañados con deliciosas salsas, como la verde, hechas desde cero por jóvenes y excelentes cocineros, acompañadas por una proteína: pollo, carne de res o cerdo, servidos con lechuga, nata agria, queso fresco, cilantro y cebolla.

Del viaje gastronómico a la diversión Los chilaquiles son conocidos en México por ser el plato rey de las resacas por varios motivos: en primer lugar, son ricos en carbohidratos complejos (más ricos en vitaminas, minerales y fibras) que pueden ayudar a restaurar los niveles de azúcar en la sangre que se agotan tras consumir alcohol. En segundo lugar, los chiles utilizados en las salsas contienen capsaicina, un compuesto que puede ayudar a aliviar los dolores de cabeza y las náuseas propias de la resaca. Finalmente, pero no menos importante, al ser una comida deliciosa, pueden estimular la producción de endorfinas, lo cual es excelente para el estado de ánimo después de horas de fiesta.

Por otro lado, además de llevar a sus clientes hacia un viaje gastronómico a tierras aztecas, los chilaquiles de Malacopa están pensados para dar varias horas de 'combustible' más a la fiesta y reducir los efectos de la resaca en el cuerpo al día siguiente. Con ese fin, Malacopa ha diseñado cinco menús para recomendar a sus clientes, cada uno respondiendo a necesidades diferentes dentro del transcurso de la noche:

Nivel 1, "Voy camino a la peda (fiesta)", con chilaquiles de salsa brava con huevo y chorizo. Nivel 2, "En la peda", con tacos de cochinita con salsa picante. Nivel 3, "Llegué a las 4:00", con chilaquiles medio picantes y un Aquarius. Nivel 4, "No he dormido", que incluye bocata de chilaquil con una salsa verde. Finalmente, nivel 5, "No sé dónde estoy ni cómo llegué", con un caldo Tlalpeño y un taco.

El mejor aliado para la fiesta Malacopa es más que solo un restaurante de delivery: es un estilo de vida. Está diseñado para aquellos que les encanta divertirse y pasar un buen rato. Y para responder al hambre de sus clientes fiesteros, Malacopa trabaja con tres empresas como alternativas de envío a domicilio y proyecta sus horarios según las fluctuaciones de los 'noctámbulos'. En consecuencia, este local está abierto desde las 12:00 hasta las 00:00 de miércoles a domingo, y para los que amanecen desvelados, los sábados y domingos abre a partir de las 11:00.

Por todas estas razones, Malacopa es el mejor aliado de las fiestas para recuperar energías y disfrutar desde casa la deliciosa gastronomía callejera mexicana.

Las personas que deseen conocer más platos ofrecidos por el local pueden entrar a su página web.