Aumenta la demanda de trasteros en Vigo

Su principal demanda se debe al aumento del valor de la vivienda. El uso que se le da es por particulares para mudanzas o como almacén para los objetos más valiosos. Además de los particulares, también es utilizado por muchas multinacionales y pequeñas empresas para guardar las herramientas de trabajo que no se pueden dejar en otro lugar a modo de almacén.

Vigo es una ciudad en la que tener un trastero no es habitual como en resto de ciudades más grandes que necesitan de este espacio porque las viviendas son muy pequeñas. Pero, es cierto, que pese a la menor demanda, esta ha crecido a lo largo de los años.

La mayoría de los trasteros se encuentran en la calle Venezuela, Avenida das Camelias o Celso Emilio Ferreiro, cerca del casco histórico de la ciudad, por lo que hace mucho más fácil su accesibilidad.

Las nuevas necesidades hacen que el estilo de vida y las nuevas viviendas se adapten a las personas. En el caso de Vigo, aunque el trastero no era algo habitual en los hogares más antiguos, debido a su alta demanda, esto parece una necesidad que se está viendo reflejado en las nuevas obras ya se contempla la construcción de trasteros incluidos con apartamentos y plazas de garaje para el coche o la moto.