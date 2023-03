El proyecto especializado en encontrar criadores caninos fiables de perros de raza pequeña, Maltés Lovers

Actualmente, los perros pequeños son ideales, sobre todo para las personas que no tienen espacios tan amplios en su casa.

Pese a que cada perro tiene características particulares, los pequeños tienden a ser enérgicos, lo que los hace excelentes compañeros de juego, y muy inteligentes para tener un comportamiento adecuado en casa. Además, cabe mencionar lo adorables que resultan. Por ello, Maltés Lovers aporta su página web especializada en estos caninos y su servicio de asesoramiento gratuito para encontrar criadores fiables a quienes comprar perros de razas pequeñas de forma legal, ética y segura.

El cariño y la pasión por preservar los perros pequeños Además de la inteligencia, ternura y disposición al juego, los perros de razas pequeñas pueden ayudar a los niños pequeños a aprender sobre la responsabilidad de cuidar de un ser vivo, son fáciles de transportar y son más económicos en cuanto a alimentación. Estos motivos y el gusto y cariño particular de los creadores de Maltés Lovers por este tipo de animales, fue lo que los llevó a crear este proyecto web como una manera de preservar estas razas y sus cualidades.

Si bien en Maltés Lovers apoya la adopción como primer recurso al adquirir una mascota, son conscientes de que resulta casi imposible encontrar algunas razas de perros bajo esta modalidad. Por esta razón, trabajan incansablemente en ayudar al mayor número de personas posible a encontrar un compañero canino de forma responsable. Con ese objetivo, Maltés Lovers recomienda a criaderos con núcleo zoológico, es decir, aquellos que cuentan con instalaciones amplias y bien equipadas para la alimentación y el cuidado de los perros. Asimismo, los que cuentan con espacios ventilados, higiénicos, iluminados, un equipo especializado y la posibilidad de que los cachorros se críen junto a los padres y hermanos.

En cuanto al servicio directo a las personas que están buscando mascota, Maltés Lovers establece un contacto directo y gratuito con ellas vía email, WhatsApp y chat online. En este contacto se ofrece asesoría sobre los cuidados que requieren estos perros y, una vez transmitida la información, se les remite al criadero de la raza que buscan más recomendado según sus gustos y necesidades personales.

Una comunidad que lucha por el bienestar de los perros de razas pequeñas Por otro lado, y en un futuro muy próximo, la organización quiere realizar actividades en las que los asistentes puedan aprender en comunidad en torno al cuidado de los perros de razas pequeñas. Asimismo, Maltés Lovers recomienda cursos online y offline en temas relacionados como la cría, educación, salud y alimentación, cosmética, belleza y peluquería, entre muchos otros. Finalmente, también se está construyendo una tienda online con productos especializados para este tipo de perros, con una línea propia de implementos tanto básicos como exclusivos que pueden servir para la mascota propia o como regalo para la de alguien más.

Por otra parte, en su blog se pueden visualizar los contenidos de calidad con información valiosa en torno al mundo del perro general, y los perros de raza pequeña en particular.

En definitiva, Maltés Lovers contribuye a crear nuevas familias con perros de razas pequeñas y personas felices.