Tonale Plug-in Hybrid Q4, el Alfa Romeo más avanzado de la historia

Con la introducción del Tonale Plug-in Hybrid Q4, Alfa Romeo pone el broche final a la gama Tonale, el modelo con el que la marca hizo su entrada en el mundo de la electrificación sin perder el ADN deportivo de origen italiano con el que se estrenó en 1910. La nueva versión es el alto de gama, y combina su inconfundible carácter deportivo con la máxima eficiencia: más de 80 km en ciclo urbano, 600 km en el ciclo total, y una sustancial reducción de emisiones hasta 26 g/km.

El avanzado sistema híbrido de 280 CV consta de un motor MultiAir turbo de 1,3 litros, 4 cilindros y 180 CV, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades que proporciona tracción al eje delantero. Este motor se combina con un motor eléctrico capaz de suministrar 90 kW de potencia máxima y 250 Nm de par al eje trasero.



El Tonale Plug-in Hybrid Q4 combina eficiencia y sostenibilidad con prestaciones deportivas. Sus 280 CV de potencia total lo sitúan en lo alto del segmento, ya que acelera de 0 a 100 km/h en solo 6,2 segundos, y alcanza los 135 km/h en modo totalmente eléctrico y los 206 km/h en modo híbrido. La sensación de potencia que produce la aceleración se ve reforzada por el sistema e-AWD: el motor eléctrico envía el 100% del par disponible al instante, con lo que el eje trasero responde nada más pisar el acelerador. El Tonale Plug-in Hybrid Q4 no conecta físicamente las dos unidades de propulsión, sino que las coordina de forma puramente “virtual” a través de la electrónica.

Alexa permite conocer el estado del vehículo desde la comodidad de casa y proporciona información útil, como, por ejemplo, el nivel de carga de la batería.

En el Tonale Plug-in Hybrid Q4 se estrenan cuatro funciones nuevas que amplían las prestaciones de Alfa Connect Services:

E-control: permite al cliente controlar varias funciones del sistema eléctrico, como la recarga de la batería y el climatizador, desde la aplicación My Alfa Connect.

Mapas dinámicos de autonomía: proporciona a los conductores tranquilidad durante los viajes, ya que les muestra en el mapa del navegador y en la app My Alpha Connect los destinos a los que pueden llegar en función de la carga de la batería.

Buscador de estaciones de recarga: permite al cliente ver en el mapa del navegador y en la app My Alpha Connect los puntos de recarga públicos más cercanos.

My eCharge: desde la app My Alfa Connect es posible acceder directamente a los servicios de Free2Move eSolutions para gestionar la recarga en lugares públicos y privados. Con esta función, el cliente puede localizar los puntos de recarga públicos, comprobar los métodos de carga, realizar pagos, ver el historial de carga, gestionar su Wallbox para decidir cuánta electricidad utilizar, e incluso aumentar, disminuir, suspender y reactivar la recarga.

Además, el Tonale Plug-in Hybrid Q4 aprovecha el amplio ecosistema de servicios de Alfa Romeo para ofrecer al cliente una experiencia completamente novedosa: desde la compra online hasta un certificado digital NFT (Non-Fungible-Token) basado en el sistema blockchain. La tecnología NFT, introducida con el Tonale, es una forma de certificación totalmente nueva en el mundo del automóvil, y Alfa Romeo es el primer fabricante que la utiliza vinculada a un vehículo. Es una función distintiva, lista para usar y sostenible que acentúa aún más el carácter innovador de la marca. En concreto, basándose en la selección del cliente, el NFT genera un certificado que garantiza la identidad y el correcto mantenimiento del vehículo, y por lo tanto ayuda a confirmar su valor residual. Este certificado constituye una fuente más de credibilidad en el mercado de segunda mano, y en el Tonale Plug-in Hybrid Q4, es incluso más fiable, ya que contiene aún más información.

La provocadora frase de Filippo Marinetti: "Un automóvil rugiente, que parece correr sobre una estela de metralla, es más hermoso que la Victoria de Samotracia".