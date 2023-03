Prevenir el fraude digital y las amenazas en ciberseguridad es posible aplicando los últimos avances en constante evolución

Los cambios que se están viviendo en el ámbito digital son asombrosos, la rapidez con la que salen nuevos desarrollos para mejorar el día a día de las personas puede llegar a asustar, pero lo que está claro, es que no existe techo para los profesionales y todo es posible.

Dentro de estos desarrollos la seguridad por la información y la protección de datos se vuelve cada vez más importantes y las empresas también se tienen que adaptar a este ritmo vertiginoso de desarrollo e innovación. Para conocer más como impacta la tecnología en la protección y gestión de datos nos habla de primera mano Dhiren Savla, Responsable de seguridad de la información en VFS Global, empresa responsable de la gestión de visados para más de 67 países.

¿En qué medida ha cambiado el papel del CIO en las dos últimas décadas y qué otros cambios podemos esperar en los próximos años? Siempre he considerado la tecnología como un catalizador del cambio y un impulsor de la visión empresarial. Con la adopción acelerada de la tecnología digital en medio de la pandemia, esta escuela de pensamiento ha encontrado una mayor aceptación entre los líderes empresariales. Sin embargo, debo añadir que la transformación del papel de los CIO comenzó mucho antes. Hace dos décadas, las conversaciones sobre TI giraban en torno a la velocidad y la fiabilidad, que siguen siendo importantes, pero los continuos avances y la integración de la tecnología en la nube, los dispositivos móviles, las redes sociales y el análisis empresarial han reconfigurado significativamente los debates y las estrategias.

He creído en la creación de una base de TI que mantenga a la organización por delante del tiempo y preparada para el futuro. Por lo tanto, para que las empresas sigan siendo relevantes en el futuro, es imprescindible que los directores de sistemas de información ocupen un lugar en la mesa del Consejo de Administración. El empoderamiento y la apropiación les ayudarían a anclar los objetivos organizativos a corto y largo plazo. La capacidad de los CIO para alinear las estrategias empresariales y la aplicación de la tecnología en la consecución de los objetivos sería clave.

¿Y el liderazgo digital? ¿Cómo han cambiado las operaciones en las misiones diplomáticas y el ámbito de la expedición de visados en la última década aproximadamente? VFS Global gestiona únicamente los aspectos administrativos y no judiciales del proceso de solicitud de visado. La expedición de visados y las operaciones de las misiones diplomáticas dependen exclusivamente de los respectivos gobiernos soberanos. Sin embargo, puedo decir que, como organización, nos esforzamos por ir un paso por delante en consonancia con nuestra visión digital.

Hemos ampliado las competencias clave de gestión, asignado recursos específicos para seguir desarrollando el comercio electrónico y las ofertas digitales, y reforzado el cumplimiento de la protección de datos y la seguridad de la información. Con los cambios que se están produciendo en el comportamiento de los clientes, que se sienten mucho más cómodos con los canales en línea y alternativos, es fundamental encontrar un equilibrio entre una gran experiencia del cliente y una plataforma segura y conforme a las normas.

¿Cuáles son los peligros de moverse en línea y cómo contrarrestar el fraude y las amenazas a la ciberseguridad en el ámbito digital? La transformación digital era inevitable. Sólo que la pandemia aceleró este cambio, induciendo así un aumento esporádico del consumo en línea. La protección de datos y la seguridad de la información son dos funciones críticas para el negocio de VFS Global. A lo largo de los años, hemos invertido importantes recursos en la creación de estas funciones con sistemas y controles muy sólidos.

Estamos firmemente comprometidos a mantener los más altos niveles de ciberseguridad. Habiendo demostrado ya nuestra sólida estrategia de Defensa en Profundidad, actualmente estamos implementando un proyecto para mejorar la ciber-madurez. Esto incluye nuevas tecnologías de ciberseguridad a nivel de punto final y la implementación de herramientas avanzadas de descubrimiento y cumplimiento de PII para garantizar que los datos permanezcan protegidos durante todo su ciclo de vida. El proyecto también incluye la mejora del Plan de Respuesta a Incidentes Cibernéticos y ejercicios de simulación para garantizar una respuesta bien ensayada a cualquier incidente de ciberseguridad.

La pandemia supuso un cambio radical. ¿Se ha actualizado el sector como debería y estamos ahora más preparados para que los cambios tecnológicos y empresariales garanticen un PCN?

La agilidad y la adaptabilidad serán los dos atributos más importantes para que las empresas sigan siendo relevantes. La actualización en línea con la rápida evolución del entorno empresarial es esencial. VFS Global sigue invirtiendo en tecnología para estar preparada y prepararse para el futuro.

Nuestra adopción de la nube pública de AWS ha aportado tecnologías como Elastic Beanstalk, S3, Lambda Functions, CloudFront y WAF, y buenas prácticas como los conductos DevSecOps. Seguimos trabajando en nuevos productos que serán más relevantes en entornos de trabajo cambiantes. En VFS Global, creemos firmemente que el BCP va mucho más allá de la tecnología. Un BCP eficaz se consigue mediante procesos bien definidos y probados con regularidad, personas formadas y herramientas tecnológicas, y esto es propiedad del equipo de liderazgo.

¿Transformará ChatGPT nuestra forma de hacer negocios? ChatGPT es sin duda un buen ejemplo de las posibilidades que ofrecerá la tecnología en el futuro. Las primeras experiencias con esta tecnología son muy prometedoras y, cuando tecnologías como ChatGPT maduren y se interconecten con otras, tendrán un impacto significativo y positivo en las empresas, lo que aportará eficacia y precisión y liberará recursos para realizar trabajos de más alto nivel. Las posibilidades son muchas y debemos seguir de cerca este espacio.