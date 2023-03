Fallen Angels, la nueva colección de Naandco Swimwear

La figura femenina es digna de ser resaltada con lo mejor de la moda.

Esta es precisamente la filosofía de Naandco Swimwear, una firma dedicada al mundo de la moda cuyo objetivo principal es resaltar la figura femenina a través de prendas de diseño único, aportando elegancia, sofisticación y exclusividad. A lo largo de sus años de trayectoria, esta compañía ha trabajado para ofrecer a las mujeres prendas versátiles, ideales para cualquier época del año, a través de diferentes colecciones. Recientemente, la firma ha anunciado el lanzamiento de su próxima colección llamada Fallen Angels, creando muchas expectativas en sus clientes y prometiendo ser todo un éxito de ventas.

Naandco Swimwear y el lanzamiento de su nueva colección Una de las particularidades que han hecho destacar a Naandco Swimwear entre las demás marcas de moda españolas es la exclusividad de sus diseños, realizados nada menos que por la propia CEO de la compañía, Elizabeth Requena. Ella se asegura de que sus productos sean 100 % europeos, utilizando exclusivamente materia prima de España.

Hasta ahora, la firma ha lanzado cuatro colecciones, Cies, Dangerous, Milla de Oro y Sweet Winter. Todas ellas se caracterizan por ser de temáticas diferentes, donde se juega especialmente con la combinación de materiales y colores para crear prendas de ensueño, que molden y realcen la figura femenina.

Recientemente, la firma Naandco Swiwmwear ha anunciado el lanzamiento de una nueva colección que se llamará Fallen Angels. La marca no ha revelado exactamente cuáles serán exactamente las características de esta colección o cuál será la temática central de la misma. Sin embargo, considerando que sus últimas 4 colecciones han sido todo un éxito y muy bien recibidas por sus clientes, hay muchas expectativas sobre Fallen Angels y se espera que repita, o incluso supere, el éxito de las anteriores.

Artículos exclusivos y adaptados a todas las necesidades Las prendas que elabora Naandco Swiwmwear son fundamentalmente bañadores de diferentes tipos, estilos y diseños. Para su elaboración, Elizabeth Requena se dedica a hacer una investigación tanto en diseños como en telas, para, de esta manera, elaborar prendas que se adapten a las necesidades de sus clientes. El objetivo no es solo ofrecer a las mujeres bañadores con diseños exclusivos hechos de materiales cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad, sino también proporcionarles una herramienta que les permita sentirse cómodas, esbeltas, elegantes y sexys con su cuerpo, en cualquier ocasión. El resultado es colecciones donde la creatividad desborda, siendo esto en esencia lo que hace que esta firma cobre vida.

Aún no hay una fecha específica para el lanzamiento de la nueva colección Fallen Angels. No obstante, Naandco Swiwmwear cuenta con un sitio web, naandcoswimwear.com, desde donde no solo se pueden mirar de primera mano todas sus prendas y colecciones, sino también encontrar información sobre cuándo estará disponible su próximo lanzamiento.