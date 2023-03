MicroVision anuncia sus planes para las próximas conferencias de inversores

Conferencia virtual sobre vehículos eléctricos y tecnología del automóvil de Maxim Group el 30 de marzo de 2023. Conferencia virtual sobre crecimiento emergente el 5 de abril de 2023 MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), líder en soluciones lidar de estado sólido basadas en MEMS para automoción y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), ha anunciado hoy los planes de la dirección para participar en las próximas conferencias de inversores.

Maxim Group's Electric Vehicle & Auto Tech Virtual Conference el 30 de marzo de 2023

MicroVision participará en el panel "Autonomous Sensors and Driving" en la Conferencia Virtual de Inversores sobre Vehículos Eléctricos y Tecnología Automotriz de Maxim Group el 30 de marzo de 11:30 a 12:30 PM ET. Un analista de investigación de Maxim Group moderará la mesa redonda. La retransmisión interactiva se realizará en directo a través de M-Vest, accesible desde el sitio web de relaciones con los inversores de MicroVision en la pestaña Eventos AQUÍ. La retransmisión se archivará en el sitio web para futuras consultas.

Conferencia virtual sobre crecimiento emergente el 5 de abril de 2023

MicroVision presentará en la Conferencia Virtual de Crecimiento Emergente el 5 de abril de 11:25 a 11:55 AM ET. Se podrá acceder a la retransmisión interactiva en directo y a la presentación de diapositivas en el sitio web de relaciones con los inversores de MicroVision, en la pestaña Eventos AQUÍ. La retransmisión se archivará en el sitio web para futuras consultas.

Los analistas e inversores pueden enviar sus preguntas con antelación a la dirección AQUÍ o formular sus preguntas durante la retransmisión en directo del 5 de abril.

Acerca de MicroVision

Con más de 350 empleados y presencia global en Redmond, Detroit, Hamburgo y Nuremberg,MicroVision es una empresa pionera en tecnología de escaneado de haz láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático en su tecnología patentada para abordar mercados existentes y emergentes. El enfoque integrado de la empresa utiliza hoy su tecnología patentada para desarrollar sensores lidar de automoción y ofrecer soluciones para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), aprovechando su experiencia en la construcción de micromotores de visualización de realidad aumentada, módulos de visualización interactiva y módulos lidar de consumo.

