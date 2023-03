La herramienta para el dominio de los procesos de la operativa del comercio internacional con INCOTRANS, ProMastery®

El 16 de marzo de 2023, INCOTRANS presenta ProMastery®, la herramienta para el dominio de los procesos de la operativa del comercio internacional.

El equipo de INCOTRANS desarrolla de forma íntegra el nuevo software ProMastery® destinado a vendedores y compradores que operan en el comercio internacional.

Tecnología al servicio de las personas, y no personas al servicio de la tecnología Una herramienta muy visual, intuitiva y fácilmente entendible. Esta ofrece una visión completa de la operativa del comercio internacional, cubriendo todos sus ámbitos: legal, comercial, logística, transporte, seguro, medios de pago, gestión aduanera, fiscal y documental. Todo ello, con el objetivo de facilitar a los usuarios controlar y dominar los procesos operativos de sus compraventas internacionales, de una forma coherente y coordinada, fomentando la comunicación interdepartamental previa, a través de un kanban de tareas. El resultado es llevar la operativa internacional a otro nivel, permitiendo a las empresas usuarias ganar competitividad con sus clientes en comparación con la competencia.

El planteamiento de implantación de una herramienta tan completa para la gestión de los procesos del comercio internacional Para afrontar la digitalización del comercio internacional con garantías de éxito, es necesario tener dominados los procesos y minimizados los riesgos.

Por este motivo, la implantación de ProMastery® se plantea en dos fases.

Definición La primera fase es la de definición. Comienza con el planteamiento de potenciales operativas, teniendo en cuenta criterios como coste, servicio, condiciones de entrega y pago, entre otros. A continuación, se lleva a cabo un análisis de todo tipo de riesgos, considerando todas las circunstancias que pueden condicionar esa operación de comercio internacional, lo que facilita minimizarlos, reduciendo incidencias. Como consecuencia de este análisis, pueden surgir acciones preventivas que eviten la aparición de dichos riesgos, acciones correctivas que indiquen cómo actuar ante su aparición o, simplemente, desechar la operativa por el riesgo que conlleva. De esta manera, queda controlada y dominada en interno antes de proponerla y ejecutarla en externo.

ProMastery® es una solución personalizable a las características y necesidades concretas de cada cliente, ya que es flexible y adaptable a todo tipo de mercancía, transporte, medios de pago, países, etc. Un auténtico "traje a medida".

Para la definición de las posibles operaciones, la aplicación tiene inteligencia que permite guiar al usuario, evitando que pueda cometer errores en los planteamientos, y también formarlo, puesto que se despliegan ventanas explicativas con los razonamientos que corresponden en cada paso.

Asimismo, su uso favorece que el conocimiento y la experiencia de la empresa se registre en el software, lo que dota a esta de tranquilidad, minimizando los tiempos de adaptación y aprendizaje de nuevo personal que se pueda ir contratando.

Ejecución La segunda fase es la de ejecución. Se pone en marcha la operativa previamente definida y analizada, posibilitando adicionalmente la interacción con terceros (como transitarios, representantes aduaneros y brókers de seguros, entre otros), así como la integración con otras herramientas de gestión de la empresa (CRM, ERP, etc.).

Además de gestionar detalladamente todos los procesos, optimizando los tiempos y haciendo posible la trazabilidad de la mercancía, también permite gestionar debidamente los documentos, por tipo y contenido, a través de un check-list que lleva integrado. De esta forma, los usuarios de ProMastery® tienen controlados los documentos por expediente, siendo un único punto de referencia y una única verdad de los datos la existente en cada operación.

Cualquier inspección documental por parte de las autoridades aduaneras y fiscales dejará de ser un quebradero de cabeza para vendedores y compradores usuarios de la aplicación. La gestión documental es integral y su trazabilidad queda garantizada, con el añadido de que los documentos digitalmente guardados cumplen la legalidad que les aplique, una cuestión que en los próximos años no será una decisión comercial, sino un imperativo legal.

Durante la implantación de ProMastery®, el cliente siempre estará acompañado por el equipo de consultores expertos de INCOTRANS. Un equipo de profesionales que atesoran más de 20 años de experiencia en el sector, con perfiles multidisciplinares que se cohesionan para dar un servicio integral e integrado: legal, operativo y tecnológico, que así se traslada a la herramienta.

ProMastery®, una inversión con retorno cuasi-inmediato.

Esta herramienta incluye un módulo de inteligencia empresarial para los negocios Finalmente, ProMastery® ofrece un módulo de inteligencia de negocio, PowerBI, que favorece a través de cuadros de mando de fácil uso la toma de decisiones estratégicas óptimas para cada empresa, sobre la base de un análisis de datos en tiempo real, de manera entendible y eficiente.

Para ello, se establecen previamente los indicadores clave de rendimiento (KPI) idóneos para cada caso, controlando los progresos del usuario en el logro de sus objetivos cuantificables.

"Lo que no se mide, no se puede mejorar". En consecuencia, se crea un entorno de mejora continua, midiendo la eficacia y la productividad de las acciones, para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos por cada empresa, generando y llevando a cabo una estrategia óptima de mercado, incrementando su valor añadido y competitividad con solvencia en un entorno complejo, volátil, incierto y competitivo.

ProMastery® es sinónimo de control, certeza y tranquilidad.