AleaSoft: PPA: importancia de reforma del mercado eléctrico y en la financiación de las renovables

En un webinar de AleaSoft Energy Forecasting, expertos de EY destacaron el papel de los PPA en la descarbonización de las empresas, en la estabilización de precios y para el desarrollo de los proyectos de hidrógeno verde. Aunque el mercado de PPA está ralentizado, continúa siendo la opción preferida por las entidades financieras. Las previsiones de curvas de precios a 30 años son clave para una visión de futuro que cubra toda la duración del PPA y la mayor parte de la vida útil de los proyectos renovables El pasado 16 de marzo de 2023 tuvo lugar la edición número 31 de la serie de webinars mensuales organizados por AleaSoft Energy Forecasting y AleaGreen con la participación de EY. Los ponentes invitados de EY fueron Alfredo Salcedo Rivas, Strategy and Transactions Partner, Antonio Hernández García, Partner of Regulated Sectors, Javier García Seijas, Partner of Infrastructure, Modelling & Project Finance, y Marta Sánchez Álvarez, Spain Energy Consulting Leader. Además de la habitual actualización de la evolución de los mercados de energía en Europa, durante el webinar se trataron todas las novedades regulatorias del sector energético español y las perspectivas de la reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea, la financiación de proyectos de energías renovables, la importancia de los PPA y el autoconsumo, y la valoración de carteras. En el sitio web de AleaSoft se puede solicitar la grabación del evento.

Los PPA en la propuesta de mejoras del mercado propuesta por la Comisión Europea

La propuesta de mejoras del mercado de electricidad realizada por la Comisión Europea incluye el fomento de los acuerdos de largo plazo como mecanismo para reducir la volatilidad de los precios a los consumidores finales y fomentar la inversión en energías renovables. Los expertos de EY destacaron la importancia de que los contratos por diferencia (CfD) que se proponen convivan con los PPA privados.

La importancia radica en que los PPA están cumpliendo una función muy relevante para las empresas en sus procesos de descarbonización y de estabilización de precios a medio y largo plazo. En particular, el mercado español tiene una posición de liderazgo en el ranquin de PPA corporativos a nivel mundial, según un informe de EY.

También cabe destacar el papel cada vez más importante que van a tener los PPA en el desarrollo de los proyectos de hidrógeno verde, tanto para asegurar precios competitivos para la producción de gas renovable, como para aprovechar el máximo de energía renovable y evitar los temidos vertidos.

Financiación de los proyectos renovables con PPA

Aunque cada vez más bancos aceptan el riesgo de precios de mercado de los proyectos100% merchant, los proyectos con PPA gozan de unas mejores condiciones de financiación, y continúa siendo la opción preferida por casi todas las entidades financieras.

Las condiciones que las entidades ofrecen para los proyectos con PPA incluyen un apalancamiento que suele estar entre el 75% y el 85% hasta los 22 años, comparado con un apalancamiento máximo del 70% a un máximo de 24 años para los proyectos merchant. También el coste de financiación es más ventajoso para los proyectos con PPA, que está entre el Euribor + 1.75% y el Euribor + 2.50%, que para los proyectos merchant, que asciende a un rango entre el Euribor + 2.25% y el Euribor + 3.25%.

Según los expertos de EY, actualmente el mercado de PPA se ha ralentizado y está poco activo. El motivo es la bajada en los precios de los mercados de electricidad como consecuencia de la caída de los precios del gas. Con precios del mercado a la baja, los compradores esperan a poder cerrar PPA con mejores precios en el futuro. Ahí se destacó la importancia de disponer de previsiones de curvas de precios a 30 años, para cubrir toda la vida útil de los proyectos renovables, y con detalle horario para la estimación de los precios capturados de cada proyecto en particular. En AleaGreen se brindan previsiones horarias de precios de largo plazo, de las que se está realizando una promoción durante este mes. Se puede obtener más información en la web de AleaGreen.

Alternativas de financiación

Más allá de las entidades financieras habituales, el abanico de opciones de financiación para los proyectos de energías renovables es cada vez más amplio. Las nuevas fuentes de financiación, a diferencia del tradicional Project Finance con un banco comercial, ya no requieren de un PPA y aceptan con más naturalidad el riesgo de precios de mercado de los proyectos full merchant.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la valoración de activos de energías renovables

El siguiente webinar de la serie se centrará en el almacenamiento de energía y su papel clave en la transición energética y tendrá lugar el 20 de abril de 2023. Además del habitual repaso a los mercados de energía, se contará con la participación de Raúl García Posada, Director de ASEALEN (Asociación Española de Almacenamiento de Energía), y de Jorge Barcelona de Pedro, Head of Sustainable Solutions en Rolls Royce Solutions Ibérica, quienes aportarán una visión de futuro sobre el almacenamiento de energía.

