Descubre el nuevo servicio de parking de dominios de ANW

Como todos sabemos, en esta era digital por la que todos atravesamos si no tienes presencia en Internet es que no existes. Así pues resulta muy conveniente registrar tu Dominio para que todo el mundo sepa que estás ahí.

Tener un dominio en Internet es esencial para cualquier empresa, organización o persona que quiera tener presencia en línea. Un dominio en Internet es una dirección exclusiva que identifica a su propietario y le permite tener una presencia reconocible en la web. Al tener un dominio propio, se puede crear una dirección de correo electrónico personalizada y una página web que sirva como vitrina virtual para cualquier negocio, proyecto o actividad. Aparte que tener un dominio propio posibilita mejorar la imagen y credibilidad de la marca, ya que se muestra como una entidad seria y comprometida con su aparición en línea.

Es por este motivo que ANW, como empresa líder en el sector del Registro de Dominios, ha lanzado recientemente un nuevo servicio de parking de dominios que ha generado gran interés en la comunidad digital.

¿En qué consiste el nuevo servicio de ANW?

Se trata de un Servicio 100% Gratuito (para siempre) que incluye:



Espacio para una Página Web de Presentación

Correo Electrónico

Gestión Completa del DNS y Certificado de Seguridad SSL

Todo 100% gratis al Registrar un Dominio con ANW. Solo tendrás que registrar un dominio .es por 6,99€ o un .com por 12,90€ (precios de registro para 1 año) e incluirán gratis el Servicio de Parking de Dominios con todo.



Como puedes observar, el nuevo servicio de ANW se enfoca en procurar más espacio y rendimiento para los usuarios, lo que puede mejorar su presencia en línea y su experiencia en la plataforma ANW.

Y todo con la garantía de ANW

Debes saber que ANW es un referente en el sector de los dominios, que se dedica a ofrecer servicios de registro y gestión de nombres de dominio en línea. Esta empresa ha logrado posicionarse en el mercado gracias a su enfoque en la innovación y la calidad de sus servicios, lo que le ha permitido ganar la confianza de sus clientes a nivel mundial.

ANW despunta por su amplia gama de servicios, que incluyen el registro de dominios en diferentes extensiones, la protección de marca y la gestión de dominios a nivel empresarial. De igual manera, decirte que cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector y con un equipo de expertos altamente capacitados que brindan soporte técnico y asesoramiento personalizado a sus clientes, lo que les permite tomar decisiones informadas en cuanto a la gestión de sus dominios.



Ciertamente, es de destacar su compromiso con la excelencia en el servicio al cliente y la innovación continua impulsando su éxito en el mercado de los dominios en línea.