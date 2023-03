Maravilloso himno a la paz mundial

Para establecer una reseña sobre la canción “Un himno para el mundo”, se juega con unos conceptos a raíz de la base de un poema creado por la poeta, artista y compositora costarricense Ligia Calderón Valerín, adaptado de manera musical con armonía a través de arreglos de Teresa Mascarenhas y la voz de su esposo John Mascarenhas, en el cual ambos le dan forma para establecer un maravilloso himno a la paz, al sosiego, a la estabilidad, a la seguridad, al perdón, al amor para vivir bajo unos conceptos que a veces consideramos básicos, pero que nos olvidamos muy pronto de los mismos. Vivir la vida en paz es no ser violento, ser tolerante, respetuoso, sostener puntos de vista moderados y celebrar lo maravillosa que es la vida a través de la naturaleza y la tierra sobre la cual se trabaja para obtener las mejores cosechas.

Para ello es como realizar un proceso interno de buscar de amarse así mismo sin controlar a los demás. Afianzar los proyectos de cada cual sin tratar de imponer nuestra voluntad, pensar en equilibrio, en paz, en jardines y arco iris para empatizar y que esas afinidades sean sin condiciones. Amar al prójimo como a uno mismo. Moderar las convicciones cuando se sienta uno seguro de su verdad, cuestionarse y considerar perspectivas diferentes, escuchar de manera activa. Dado que no es nada sencillo mantener una mente abierta, pero es muy gratificante comprender y conocer el pensamiento ajeno.

Practicar la tolerancia de disfrutar de la diversidad conociendo que un primer paso es concentrarse en lo positivo de los demás y recordar que muchos de los mayores conflictos en el mundo se deben a la intolerancia que pueden engendrarse. De ahí que apreciar escenas de una madre con un hij@ o una pareja mayor asidos de la mano, un apretón de manos o un abrazo entre diversas razas, nos lleva esa manera de ser más pacíficos y al mismo tiempo más alegres. Por eso en su momento Gandhi dijo “Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar”. Una persona pacífica no utiliza la violencia contra otra persona o cualquier ser que siente. Si bien hay mucha violencia en este mundo, tomar la decisión de no dejar que la muerte y el asesinato sean parte de tu filosofía de vida. Evitar los estímulos violentos y rodearte de un ambiente que invite a la paz, a la concordia, al amor, al perdón, a la libertad de expresión, a ser una única voz, a no prejuzgar, a no ser racistas y a una excelente comunicación que pueden ser de gran utilidad en solidaridad por un nuevo mundo.

Reflexionar con nuestros pensamientos es una estupenda idea; en muchas ocasiones, no hacerlo trae desagradables consecuencias y por ello en el riesgo está la oportunidad. Claro, a veces es mejor actuar con rapidez. Pero cuando nuestra seguridad no está en riesgo, podemos detenernos un poco y preguntarnos si la respuesta que pensamos primero es la mejor. Encontrar la paz interior pues sin ella te sentirás constantemente en conflicto. Mejorar nuestro estilo de vida en base a esto, ya que la misma nos abre las puertas del corazón y el titilar del alma. Encontrar ese antídoto eficaz contra la violencia para encontrar la felicidad que nos proporciona cuando todos unidos podemos ejercitar una fuerza tan inmensa que supera a cualquier ejército guerrero y conquistador de terrenos.

Apreciar la belleza de lo que nos aporta cada partitura, cada letra, cada secuencia en pro de un mundo más alegre, más armónico, más cristalino, con más destellos del dios Febo, que los meridianos se conviertan en paralelos y viceversa para ver que esa hora crepuscular nos conduce a un alba llena de brotes verdes como boreal, dignos de las mejores aceitunas y de un timbre jocoso, alegre, rocoso, volcánico para evadirse y danzar al son de este himno que nos lleva sin alas a un nuevo mundo o al infinito del más allá con sus acordes, tambores y ecos celestiales que como invitación del creador, nos invaden de emociones y nos elevan a montañas insospechadas escalando cada eslabón haya frío o calor de mayores para alcanzar como jóvenes esa cima y plantar el símbolo de una bandera mundial que unidos somos mejores personas y aprendemos que dicho estandarte no tiene colores, ni prejuicios, ni racismo, ni odios, si no la comprensión de un mundo como jardín del Edén.



Este sábado 1 de abril a las 12:00 m.d. (hora de Centroamérica) y 8:00 p.m. (hora de España), será el estreno mundial de la canción “Un himno para el mundo”, a través de la plataforma de YouTube, en el siguiente enlace podrá escuchar este himno: https://youtu.be/D_DGjZ37iAs

Sobre el autor de este artículo: Joaquín Lourido Andrade nacido en Cée (La Coruña, España). Conocido en el mundo literario como Quino. Destacó entre otras cosas, las obras de “Danza Poética”, “Compañeira da Alma” y “Un gran amor” aparte de más 750 poemas, prosas y centenares de crónicas escritos. Así como su canal “Espiral Lírica” en YouTube.