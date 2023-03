Entrevista con Happy Houses Barcelona y con un cliente al cual han vendido la propiedad

En la actualidad, el alquiler vacacional es una opción muy solicitada entre los clientes, motivo por el que cada vez más personas buscan el servicio de una inmobiliaria con experiencia en llevar a cabo este tipo de transacciones.

Happy Houses Barcelona es una empresa que se caracteriza por su transparencia y responsabilidad en el servicio de alquiler vacacional para familias y en la compraventa enfocada para inversores extranjeros. En la siguiente entrevista, el fundador de la inmobiliaria Youri Janssen explica los motivos por los que la empresa se ha convertido en una referencia del sector.

¿Cuáles son los principales beneficios que brinda la empresa a los clientes?

Somos una agencia boutique. Es decir solo manejamos unos 10 a 15 clientes a la vez y trabajamos exclusivamente para ellos. Parece que cuesta más, pero cuando te das cuenta lo que trae ves que ganas más.

¿Qué diferencia a Happy Houses Barcelona de otras agencias de la competencia?

En lo que respecta a la venta, lo más importante es que somos un híbrido de los dos tipos de agencias más comunes: los que sí piden exclusividad, no colaboran con otras agencias, pero si invierten en los anuncios, y los que no piden exclusividad, sí colaboran, pero no invierten en la comercialización porque no hay ninguna garantía de que vayan a conseguir la venta.

Nosotros sí trabajamos con exclusividad, pero al mismo tiempo colaboramos con todas las otras agencias. El beneficio para el cliente es que no limita el mercado. A Happy Houses Barcelona la exclusividad permite invertir en la venta con anuncios destacados, vídeos con drone, fotos profesionales, planos, tour virtual y visitas a la distancia.

Por lo que hace referencia a la compra, nos contrata el comprador y él es el único que nos paga. No dependemos de comisiones externas. Sí cobramos, pero se recupera con la negociación, todo el conocimiento, consejos y nuestra dedicación. Encima incluimos el servicio de nuestro abogado. Nuestro servicio de compra es muy potente y querido con los extranjeros.

Finalmente, el alquiler lo llevamos mejor que nadie gracias a algunas astucias que dominamos nosotros. Encima atraemos gracias a nuestro carácter internacional a muchos extranjeros. Jamás hemos tenido malas experiencias entre propietarios e inquilinos.

He visto que son patrocinador del Sitges Hockey Club. ¿Cómo ha ocurrido eso?

El Sitges Hockey Club es un club muy familiar, yo juego ahí, mi mujer y uno de nuestros tres niños. El club es nuevo y cuándo nos preguntamos hace dos años si queríamos patrocinar no tuvimos que pensar mucho. Además, aunque es un club nuevo ahora mismo el equipo de los padres es líder en la liga y la juventud va ganando también, pero encima de todo lo que cuenta y lo que nos llamó más es el ambiente familiar de este club.

Por otra parte, uno de los clientes más recientes de Happy Houses Barcelona detalla su experiencia con la inmobiliaria, en donde destaca varios aspectos como la seriedad y la transparencia que demuestran en cada proyecto.

¿De qué manera conoció el servicio inmobiliario que ofrece Happy Houses Barcelona?

Pasamos como turistas a Sitges y alquilamos un piso de Happy Houses Barcelona. En este momento estábamos construyendo una villa e hice algunas preguntas a Youri, el fundador de Happy Houses Barcelona. Desde ahí, directamente me di cuenta de que es una persona seria e informada. Nos solucionó un problema con el constructor, luego con el ayuntamiento, desde ahí Happy Houses Barcelona se ha encargado del alquiler de la villa y ahora se han encargado de la venta.

¿Qué aspectos son los que más destaca de Happy Houses Barcelona?

La seriedad y la transparencia. Desde el principio de la venta he sabido exactamente cómo va a ser el proceso de la venta, cuánto van a ser los impuestos y otros gastos. Además, se han encargado de la mudanza, seguros, alarma y todos los otros contratos y trámites necesarios.

¿Considera que esta empresa inmobiliaria facilita el proceso para vender una propiedad?

¡Absolutamente! En cada momento he estado informado de las visitas que estaban realizando, lo que han hablado y cuándo han repetido a contactar. Como si yo estuviera ahí.

¿Qué acciones llevó a cabo la empresa para destacar las cualidades de su propiedad y conseguir un mejor valor de venta?

Cuándo yo vi el anuncio de mi villa casi ya la quería comprar yo otra vez. Todo espléndido, fotos hechas con drone, mapas y la información muy completa. Lo que ha ayudado mucho a la cantidad de visitas es la red de extranjeros que tiene Happy Houses Barcelona. Además, nuestra propiedad fue anunciada de tal forma que solo buscando por la provincia de Barcelona la villa siempre apareció por arriba de todos los resultados. Estamos enamorados con la forma de trabajar y el resultado.

¿Por qué otros motivos recomendaría el servicio de esta empresa inmobiliaria?

En tres palabras: efectividad, transparencia y la energía que emiten.

El servicio exclusivo y personalizado que brinda el personal de la inmobiliaria Happy Houses Barcelona la convierten en una de las mejores opciones disponibles en el mercado para la compraventa y alquiler vacacional. La página web de la empresa permite que los clientes revisen los inmuebles en Barcelona, además de sus atracciones, playas, restaurantes y parques.