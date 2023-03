¿Cómo mejorar las habilidades y actitudes de negociación?, de la mano de Javier Ortego

Las habilidades de negociación son una de las capacidades más buscadas en el mundo empresarial. Esto se debe a que los buenos negociadores consiguen obtener beneficios a través de acuerdos con otra parte. Además, estos profesionales cuentan con las herramientas necesarias para defender los intereses de su empresa y asegurar las ventas de un negocio.

Según indica el consultor Javier Ortego, una de las primeras habilidades que debe desarrollar un negociador es la capacidad de conocer el entorno en el que va a suceder la comunicación. Esto incluye datos macro y microeconómicos, tendencias, prejuicios y prácticas normales, ya que todos estos elementos forman parte de la negociación.

¿Qué habilidades debe desarrollar un negociador? Gestionar grandes volúmenes de información también permite que los negociadores desarrollen un enfoque adecuado. De este modo, es posible incluir todos los aspectos que sean relevantes dentro de la comunicación con la otra parte.

Otro aspecto fundamental es sostener una conducta de respeto por el otro negociador en todo momento. Esto no supone entrar en la negociación con una postura blanda, sino simplemente mostrar consideración por los intereses que defiende la otra parte. De hecho, no contar con una postura sólida puede provocar malos resultados. Sin embargo, esto no quiere decir que haya que ser soberbio, prepotente, arrogante o excesivamente duro. Cualquiera de estas actitudes es un error.

Además, Javier Ortego, que ofrece cursos para desarrollar habilidades de negociación, señala que los buenos negociadores son detallistas. Por lo tanto, antes de comenzar la comunicación con la otra parte es necesario preparar argumentos, entender el BATNA (las mejores condiciones a las que es posible arribar) y estructurar una estrategia para conseguir los objetivos propuestos.

Por otra parte, un negociador debe aprender a convivir con el riesgo que supone tomar decisiones. Por lo general, la prudencia es una característica positiva en un negociador. En este sentido, antes de tomar una decisión importante es posible interrumpir la negociación y consultar.

Capacidad de escucha y comunicación en un negociador Otras habilidades fundamentales en un negociador son aquellas que resultan necesarias para entablar una comunicación positiva con la otra parte. Esto incluye la habilidad de escuchar para interpretar las motivaciones y los intereses del otro. También es importante poder defender la posición propia con argumentos entendibles y lógicos.

Además, un negociador debe contar con cierta habilidad de persuasión. Para esto, es necesario tener capacidad psicológica para entender a la otra parte, ser empático y manejar los puntos conflictivos con eficiencia. Por último, los negociadores profesionales deben ser creativos para, por ejemplo, poder pensar en acuerdos beneficiosos para todos o encontrar nuevos puntos de vista que permitan destrabar una negociación.

Para desarrollar habilidades de negociación es posible tomar un curso con el consultor especialista Javier Ortego. De esta manera, una persona puede adquirir capacidades que son muy cotizadas en el mercado laboral.